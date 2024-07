Judo, Manuel Lombardo ai piedi del podio olimpico. 5° posto amaro a Parigi nei -73 kg

I Giochi Olimpici restano maledetti per Manuel Lombardo. Dopo il quinto posto di Tokyo 2021 nei -66 kg, arriva infatti un altro piazzamento ai piedi del podio, questa volta nella categoria -73 kg a Parigi 2024. Non si sblocca dunque dopo tre giornate il medagliere del judo azzurro nella rassegna a cinque cerchi, che si sta rivelando sinora avara di soddisfazioni.

Il piemontese, numero 4 del ranking mondiale, si è fermato anche in questa occasione ad un solo incontro dalla medaglia perdendo lo spareggio per il bronzo contro il sorprendente moldavo Adil Osmanov. In precedenza il 25enne azzurro, dopo il controverso ko ai quarti con il kosovaro Akil Gjakova, aveva trovato una reazione d’orgoglio imponendosi ai recuperi con uno splendido ippon di kata-guruma sul canadese Arthur Margelidon in soli 50 secondi.

Passando alla finale con in palio la terza moneta, Lombardo non è stato in grado di sovrastare un acciaccato Osmanov (dolorante alla spalla), ritrovandosi in una situazione di perfetto equilibrio a livello di sanzioni (uno shido per parte, l’italiano per passività ed il moldavo per aver evitato le prese) fino al momento decisivo.

Dopo 2’19” infatti Osmanov si è inventato una magia, sfruttando una minima disattenzione dell’avversario e proiettandolo schiena a terra con un improvviso O Uchi Gari, valutato inizialmente waza-ari e poi ippon dopo la video review.