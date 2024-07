Judo, il tabellone di Odette Giuffrida alle Olimpiadi. Evitate Abe e Bouchard, insidia dal Kosovo

Odette Giuffrida ha potuto tirare un sospiro di sollievo dopo il sorteggio della sua categoria (effettuato il 25 luglio), che si è rivelato indubbiamente positivo in chiave podio. Uta Abe, dominatrice incontrastata della -52 kg ma esclusa dal novero delle teste di serie (perché gareggia poco nel World Tour), rappresentava uno spauracchio per tutte le big in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Ebbene, la fuoriclasse giapponese è stata inserita nello spicchio più alto del tabellone, con all’orizzonte un ottavo di finale contro l’uzbeka numero 1 al mondo Diyora Keldiyorova. Ciò significa che una delle due uscirà di scena prima dei quarti di finale, perdendo definitivamente il treno per le medaglie. A conti fatti questo “Clash of the Titans” anticipato libererà un posto sul podio per il resto della concorrenza, e Giuffrida dovrà provare ad approfittarne.

La 29enne romana, testa di serie numero 3, è stata collocata nella Pool D in cui, dopo un match d’esordio sulla carta abbastanza agevole, l’asticella si alzerà ai quarti contro una tra l’ostica ungherese Reka Pupp (n.6 del seeding, già battuta nella finale per il bronzo olimpico a Tokyo 2021), la spagnola Ariane Toro Soler e la mongola Sosorbaram Lkhagvasuren.

Odette, sulla scia del titolo iridato conquistato lo scorso maggio ad Abu Dhabi, è comunque favorita per vincere la sua Pool e raggiungere le semifinali, in cui rischia di entrare in rotta di collisione con la storica rivale kosovara Distria Krasniqi, numero 2 del ranking e campionessa d’Europa in carica. Nella parte opposta del tabellone (quella di Abe) figurano anche altre due big della categoria come la britannica Chelsie Giles e la beniamina locale Amandine Buchard.

TABELLONE -52 KG JUDO OLIMPIADI PARIGI 2024

KELDIYOROVA D UZB bye

ABE Uta JPN-DEGUCHI Kelly CAN

BALLHAUS M GER-MARTINEZ Paulina MEX

BISHRELT K UAE-ZHU Yeqing CHN

BUCHARD A FRA bye

IRAOUI Soumiya MAR-ASVESTA Sofia CYP

GILES Chelsie GBR bye

PIMENTA Larissa BRA-SILVA Djamila CPV

KRASNIQI Distria KOS bye

MAHARANI MM INA-FERREIRA Jacira MOZ

PRIMO Gefen ISR-JUNG Yerin KOR

FIORA Sofia ARG-NDIAYE Binta SUI

GIUFFRIDA Odette ITA bye

MAMMADALIYEVA G AZE-DELGADO A USA

PUPP Reka HUN bye

TORO SOLER A ESP-LKHAGVASUREN S MGL