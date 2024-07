Judo, Giovanni Malagò: “Gli arbitraggi alla Giuffrida? Si commentano da soli…”

All’Italjudo e a tutto il movimento sportivo italiano non vanno giù gli arbitraggi subiti da Odette Giuffrida nel corso del torneo femminile dei -52 kg alle Olimpiadi di Parigi 2024, che le sono costati un posto sul podio.

Le polemiche non mancano, in un pomeriggio “non facile” dal punto di vista arbitrale per lo sport azzurro, che recrimina – e non poco – anche per scherma e pugilato.

Giovanni Malagò, il presidente del CONI, è intervenuto all’ANSA, proprio sul “Caso Giuffrida” dicendo: “L’arbitraggio della semifinale di Odette Giuffrida onestamente fa riflettere e non poco. Lo stesso arbitro poi lo hanno rimandato alla finalina per il bronzo, credo che questo si commenti da solo”.

Giuffrida, va ricordato, ha perso la semifinale e la finale per il bronzo di fatto in maniera identica: ricevendo 3 shido nel primo incontro e 3 anche nel secondo, a fronte però di una passività mai chiaramente visibile e soprattutto in confronti dove non ha subito neppure un punto dalle rivali.