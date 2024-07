Judo, Assunta Scutto perde con Boukli ai ripescaggi e dice addio alle medaglie nei -48 kg

Si chiude con tanta amarezza in chiave azzurra la prima giornata del judo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, in corso di svolgimento sui tatami del Grand Palais Éphémère. Dopo l’eliminazione in mattinata di Andrea Carlino agli ottavi di finale dei -60 kg, sfuma infatti definitivamente anche la carta da medaglia azzurra più pesante di questo day-1 con l’uscita di scena ai ripescaggi della numero uno al mondo dei -48 kg Assunta Scutto.

La 22enne napoletana, già tre volte medagliata ai Campionati Mondiali, ha ceduto il passo alla forte francese Shirine Boukli perdendo la possibilità di giocarsi da favorita la finale per il bronzo contro la spagnola Laura Martinez Abelenda. “Susy”, sorpresa ai quarti di finale dalla talentuosa diciottenne svedese Tara Babulfath, non è riuscita a riprendersi psicologicamente dallo shock emotivo di quella sconfitta pagando dazio con una delle big globali della categoria.

Boukli, tre volte campionessa d’Europa e numero 5 del seeding, si era ritrovata ai ripescaggi dopo il netto ko ai quarti con la più judoka più forte del Pianeta, la formidabile nipponica Natsumi Tsunoda. La 24enne transalpina, trascinata dal calore del pubblico parigino, ha avuto il merito di approcciare meglio il combattimento passando in vantaggio per waza-ari dopo 67″ e neutralizzando successivamente tutte le tecniche preferite dell’italiana.

Scutto non si è data per vinta, provando in qualche modo a cambiare l’inerzia del match e a trovare il punto del pareggio, ma la padrona di casa ha saputo gestire egregiamente la situazione resistendo al forcing della campana fino allo scadere dei 4 minuti regolamentari e accedendo così allo spareggio con in palio la terza moneta. Grande delusione per la mancata medaglia della nativa di Napoli, dopo un triennio da assoluta protagonista, ma il suo talento è sotto gli occhi di tutti ed in futuro avrà altre opportunità.