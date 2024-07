Judo, Antonio Esposito sfrutta l’occasione e vola in semifinale alle Olimpiadi!

Antonio Esposito si esalta sul tatami dell’Arena Champ de Mars e, nella giornata più importante della carriera, sfrutta l’occasione di un buon tabellone approdando in semifinale nella categoria -81 kg ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’azzurro, al debutto in una rassegna a cinque cerchi, avrà a disposizione dunque nel pomeriggio due chance per salire sul podio e sbloccare il medagliere dell’Italia nel judo dopo tre giornate amare.

Il 29enne napoletano, escluso dal novero delle teste di serie, si è imposto nella Pool B vincendo tre incontri consecutivi e raggiungendo al penultimo atto del torneo il fortissimo giapponese Takanori Nagase, mentre dall’altra parte del tabellone saranno il favorito georgiano Tato Grigalashvili ed il sud coreano Joonhwan Lee a contendersi l’accesso alla finalissima.

In caso di sconfitta con Nagase, il judoka italiano affronterebbe nello spareggio per il bronzo il vincente del match di ripescaggio tra l’uzbeko Sharofiddin Boltaboev ed il tagico Somon Makhmadbekov. Tornando però allo splendido percorso di Esposito nelle eliminatorie del mattino, va registrata la comoda affermazione all’esordio per ippon sul modesto beninese Valentin Houinato prima di due affermazioni decisamente più significative.

Agli ottavi, in un incontro spartiacque per la sua avventura a cinque cerchi, il bronzo europeo del 2018 ha sovrastato il quotato brasiliano n.4 al mondo Guilherme Schimidt dominando la contesa e trionfando con un waza-ari (seoi-nage) dopo 17 secondi di Golden Score. Più complicato il confronto ai quarti con il canadese n.5 del seeding Francois Gauthier Drapeu, decisosi con la squalifica del nordamericano per somma di sanzioni dopo oltre 2 minuti supplementari.