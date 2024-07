Judo, Andrea Carlino supera il primo turno alle Olimpiadi e raggiunge agli ottavi il n.1 al mondo

Andrea Carlino raggiunge l’obiettivo minimo di giornata e supera il primo turno nella categoria -60 kg ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nell’incontro che ha aperto il programma a cinque cerchi del judo sul tatami 2 del Grand Palais Éphémère, il piemontese ha battuto l’australiano Joshua Katz qualificandosi per gli ottavi di finale e restando dunque in corsa per le medaglie.

Dopo una comprensibile prima fase di studio, dovuta probabilmente alla tensione del momento, i due atleti hanno messo in evidenza un judo attivo senza troppi tatticismi. Nell’ultimo minuto dei tempi regolamentari l’azzurro ha cominciato a prendere il sopravvento, mettendo insieme un paio di ottimi attacchi consecutivi e provocando il primo shido per passività dell’avversario.

Allo scadere dei quattro minuti la situazione non si è sbloccata, in assenza di un punteggio tecnico messo a segno da uno dei due protagonisti, di conseguenza si è reso necessario il Golden Score. In questa fase Carlino non ha perso tempo, trovando l’azione decisiva in meno di 20 secondi con un O-Uchi-Gari valutato waza-ari che gli ha regalato la vittoria. Agli ottavi il 27enne torinese dovrà inventarsi un’impresa titanica contro il taiwanese numero 1 del ranking mondiale Yang Yung Wei.