Jasmine Paolini e Sara Errani teste di serie n.3 nel doppio alle Olimpiadi!

Per un nuovo sogno. Jasmine Paolini e Sara Errani si ritroveranno sui campi di Parigi, che tante soddisfazioni avevano regalato nel Roland Garros 2024. Le due azzurre, infatti, si erano spinte alla Finale del Roland Garros, mettendo in mostra grandi qualità tattiche e un amalgama crescente.

In una stagione in cui è arrivato anche il titolo vinto a Roma, le due nostre portacolori puntano a una medaglia nel torneo olimpico, che prenderà il via a partire da sabato 27 luglio proprio sulla terra rossa parigina.

Sono state annunciate quest’oggi le otto teste di serie nel doppio femminile e Jasmine e Sara sono n.3, in un seeding comandato dalle forti statunitensi Coco Gauff / Jessica Pegula, a precedere le ceche Barbora Krejcikova (vincitrice di Wimbledon nel singolare contro Paolini) e Katerina Siniakova. Un duo quello cieco che va a ricomporsi e davvero molto temibile.

Vedremo Errani e Paolini in quale parte del tabellone capiteranno, sapendo già di non dover incrociare prima della Finale per le medaglie l’altra coppia statunitense Danielle Collins / Desirae Krawczyk. Non resta che attendere il sorteggio del 25 luglio (ore 11.00) per conoscere il percorso delle italiane.

TESTE DI SERIE DOPPIO FEMMINILE TENNIS PARIGI 2024

1. Coco Gauff / Jessica Pegula (USA)

2. Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova (Cechia)

3. Sara Errani / Jasmine Paolini (Italia)

4. Danielle Collins / Desirae Krawczyk (USA)

5. Gabriela Dabrowski / Leylah Fernandez (Canada)

6. Beatriz Haddad Maia / Luisa Stefani (Brasile)

7. Marta Kostyuk / Dayana Yastremska (Ucraina)

8. Cristina Bucsa / Sara Sorribers Tormo (Spagna)