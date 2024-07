Jasmine Paolini alla vigilia del torneo olimpico: “Dispiace per l’assenza di Sinner, ma non ci mette ulteriore pressione”

In assenza del numero 1 ATP Jannik Sinner, spetterà a Jasmine Paolini il ruolo di stella della selezione italiana di tennis impegnata ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La toscana, reduce da una clamorosa doppia finale Slam tra Roland Garros e Wimbledon che l’ha proiettata tra le prime cinque del ranking mondiale, si presenta sui campi in terra rossa di Bois de Boulogne con l’obiettivo di giocarsi una medaglia in singolo e in doppio.

“Fa strano tornare qui dopo così poco tempo, è anche un po’ diverso: palle, campi, condizioni climatiche. Sono un po’ sorpresa dal tornare qui dopo un mese e mezzo, ma è sempre un bel posto dove giocare a tennis. Ho iniziato a giocare meglio verso la fine dello scorso anno e piano piano, partita dopo partita, ho acquisito sicurezza e fiducia in me stessa cominciando a giocare sempre meglio. Poi ovviamente c’è anche il lavoro fatto fuori dal campo, l’aspetto fisico, un insieme di cose. Sono contenta che siano arrivati questi risultati e spero di mantenere questo livello il più a lungo possibile“, dichiara l’azzurra in conferenza stampa.

“Il post-Wimbledon è stato diverso rispetto al solito, ci sono state più attenzioni anche se io ho fatto sempre le stesse cose. Mi sento la stessa persona, ho fatto tutto normalmente, ho continuato ad allenarmi, è dagli altri che percepisco qualcosa di diverso. Le Olimpiadi sono un evento importantissimo, sono in cima alla lista, ci sono una volta ogni 4 anni ed è difficile non dargli tanto peso. C’è la voglia di far bene, ma sono consapevole che ogni torneo fa storia a sé. Sarà difficile, ho un’avversaria al primo turno che gioca molto bene (Ana Bogdan, ndr), sarà dura e vedremo come andrà“, prosegue Paolini.

“Tornare in un posto come questo dove due mesi fa abbiamo giocato uno Slam fa effetto. Il circolo è un po’ diverso. Non siamo al Roland Garros, siamo alle Olimpiadi, siamo un gruppo. Ci sono delle differenze, ma è bello che sia qui, è uno dei circoli più belli del mondo, ed è positiva come cosa. Ho cercato di allenarmi. Con Danilo Pizzorno ho lavorato un paio di giorni per portare avanti il lavoro con lui, mi sono allenata sulla terra, siamo arrivati qui martedì e abbiamo proseguito la preparazione in loco“, le sensazioni della nostra portacolori.

Sull’assenza di Jannik Sinner: “Dispiace per lui, ma non credo che questo metta ulteriore pressione a noi“. Jasmine ha concluso proiettandosi verso il primo turno del doppio, in cui affronterà insieme a Sara Errani le neozelandesi Routliffe/Sun: “La prima gioca bene il doppio, l’altra la conosciamo meno ma a Wimbledon ha fatto bene. Sarà un match duro ma è normale che sia così, è normale che ce ne siano in una competizione così, ce la metteremo tutta“.