Jannik Sinner pronto a tornare in gioco: quando giocherà il n.1 del mondo

Jannik Sinner è pronto per rimettersi in gioco. Dopo l’annuncio del suo forfait per le Olimpiadi a causa della tonsillite, che tanto ha fatto discutere, il n.1 del mondo del tennis sta pianificando la sua parte di stagione per essere al meglio in vista dell’ultimo Slam dell’anno, gli US Open.

E così, mentre Carlos Alcaraz e Novak Djokovic proseguono nel loro cammino ai Giochi, Jannik sarà al via del Masters1000 di Montreal (6-12 agosto), evento a cui Nole non prenderà parte ed è verosimile pensare che la scelta del serbo sarà la stessa anche altri giocatori, visto il pochissimo tempo di pausa tra il termine del torneo olimpico e l’inizio dell’evento canadese.

Sinner, da questo punto di vista, ha una pesante cambiale in classifica, ricordando i 1000 punti guadagnati con l’affermazione a Toronto. Un primo indizio della presenza dell’azzurro nella Rogers Cup era arrivato dal coach australiano Darren Cahill, che aveva postato sui social una foto che lo ritraeva comodamente sdraiato con la scritta “Air Canada”.

Poche dopo, la notizia è stata annunciata da Mike McIntyre sul proprio profilo X, che ha avuto modo di interloquire con la direttrice del torneo Valerie Tetreault: “Ho parlato oggi con la direttrice del torneo di Montreal e lei ha confermato che il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, arriverà a Montreal domani per prepararsi a difendere il suo titolo dell’anno scorso“.

