Jannik Sinner partirà domani per Parigi: inizia l’avventura olimpica per il n.1 del mondo

La partenza è prevista per domani, martedì 23 luglio. Jannik Sinner andrà a Parigi e darà il via alla propria avventura olimpica. Dopo aver deciso di saltare l’edizione di Tokyo, l’altoatesino tiene molto a far bene a questa rassegna a Cinque Cerchi, anche per convertire in sorrisi le amarezze che ci sono state al Roland Garros e a Wimbledon.

Sarà proprio sui campi dello Slam francese che i Giochi si terranno e vedremo quello che gli riserverà il sorteggio del 25 luglio. Jannik sarà testa di serie n.1 e, considerando il tabellone di 64 giocatori e di 16 teste di serie, non potrà incrociarne prima degli ottavi di finale. Sinner spera di non capitare nella stessa parte del draw di Carlos Alcaraz, per non replicare quanto è già accaduto nel Major.

Il riferimento è alla semifinale persa al quinto set dal pusterese. Giova ricordare che in questo torneo le sfide saranno al meglio dei tre set, con l’eccezione della Finale per la conquista del metallo pregiato. Il n.1 del mondo vorrebbe affrontare Alcaraz proprio nella sfida conclusiva, piuttosto che prima, in considerazione del fatto che l’iberico sia n.3 del seeding, mentre Novak Djokovic sarà n.2.

Tra le teste di serie ci sarà anche Lorenzo Musetti (n.14) e vi potrebbe essere uno scontro in semifinale con Jannik dal sapor molto speciale. Vedremo come andrà a finire…Il torneo inizierà sabato 27 luglio e proprio Sinner e Musetti saranno impegnati nel torneo di doppio.