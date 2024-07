Jannik Sinner in testa alla ATP Race, solo un avversario può superarlo a Wimbledon

Jannik Sinner svetta al comando della ATP Race, la classifica mondiale che prende in considerazione soltanto i risultati ottenuti durante la stagione in corso. Il tennista italiano primeggia con 6.000 punti all’attivo dopo aver raggiunto gli ottavi di finale a Wimbledon e conserva un enorme margine nei confronti degli immediati inseguitori. Questa graduatoria serve anche a determinare gli otto tennisti che giocheranno le ATP Finals a novembre in quel di Torino, missione nei fatti già raggiunta dal nostro portacolori con il trionfo agli Australian Open.

Il borsino si è formato in questo modo: 2.000 punti per l’apoteosi a Melbourne, 500 per il sigillo a Rotterdam, 400 per la semifinale al Masters 1000 di Indian Wells, 1.000 per l’affermazione al Masters 1000 di Miami, 400 per la semifinale al Masters 1000 di Montecarlo, 200 per i quarti al Masters 1000 di Madrid, 800 per la semifinale al Roland Garros, 500 per la vittoria ad Halle e 200 per i quarti a Wimbledon.

Jannik Sinner potrebbe chiudere Wimbledon ancora in testa alla ATP Race: allo stato attuale, infatti, soltanto il tedesco Alexander Zverev potrebbe superarlo vincendo il torneo. Il teutonico è infatti a quota 4.685 e alzando al cielo il trofeo volerebbe a 6.585. Lo spagnolo è terzo nella Race con 4.150 punti (è già agli ottavi), davanti al norvegese Casper Ruud (3.475, eliminato) e al russo Daniil Medvedev (3.300, ai sedicesimi).