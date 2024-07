Jannik Sinner dedica un post sui social a Matteo Berrettini dopo il match a Wimbledon

Nessuna sorpresa. Il rapporto di rispetto tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini si è notato prima, durante e dopo la bella partita di ieri sul Centrale di Wimbledon. Nella sfida valida per il secondo turno dei Championships, una partita combattuta in cui, nei particolari, l’altoatesino si è rivelato superiore nella gestione dei tre tie-break.

Pubblico in visibilio per alcuni scambi e grande spot per il tennis italiano. Per questo, i due ragazzi hanno iniziato con un sorriso, nella foto di rito prima del match, e hanno concluso allo stesso modo. Una relazione d’amicizia che tra i due azzurri si è consolidata in Coppa Davis, quando Matteo non ha potuto giocare per uno dei tanti infortuni e Jannik si è caricato letteralmente la squadra sulle spalle, andando a vincere l’Insalatiera.

“Speciale condividere il Centrale con Matteo. No vedo l’ora di disputare altri match con te“, il pensiero del 22enne pusterese, che poi ai microfoni di Sky Sport ha anche aggiunto: “Mi auguro di rincontrarlo più avanti nei tornei anche per il messaggio che possiamo mandare come tennis italiano“.

