Italia-Tonga, Test Match rugby 2024: dove vederla in tv, orario, programma, streaming

Secondo appuntamento estivo per l’Italrugby questa settimana, con gli azzurri che dopo il ko con Samoa sfideranno le Tonga a Nuku’Alofa. Si tratta del secondo dei tre match che vedranno gli azzurri impegnati in Estremo Oriente, con l’Italia che dopo le Samoa e Tonga affronteranno il Giappone.

La partita di Apia ha lasciato l’amaro in bocca a Quesada e ai suoi giocatori, con l’Italia che ha saputo toccare il +10 a inizio ripresa, ma poi si è spenta, e con troppi errori in touche, occasioni perse e una difesa che ha concesso troppo si è vista rimontare e superare da una squadra che, come ha detto il ct argentino, si poteva e doveva battere anche giocando male.

Con le Tonga ci si aspetta una partita molto simile dal punto di vista degli avversari. Tanta fisicità, buon handling, ma anche tanta confusione tattica che gli azzurri questa volta dovranno sfruttare al massimo. Quesada effettuerà, come ha già annunciato, diversi cambi, senza però stravolgere il XV iniziale. Tornerà a disposizione Ange Capuozzo e vedremo se il coach lo inserirà fin dal primo minuto.

Inizio del match previsto alle ore 4:00 ad Nuku’Alofa, nelle Tonga. La diretta TV non è ancora certa, perché bisogna capire se vi sia una copertura televisiva nelle Tonga, ma lo fosse il match sarà disponibile su un canale di Sky Sport, mentre la diretta streaming in questo caso verrà affidata a Sky Go e Now.

CALENDARIO TEST MATCH 2024

Venerdì 12 luglio

Ore 4:00 Tonga-Italia, se prodotta sarà in diretta su Sky Sport

PROGRAMMA TONGA-ITALIA: DOVE SEGUIRLA IN STREAMING

Diretta tv: se prodotta, sarà su Sky Sport

Diretta streaming: se prodotta, sarà su Sky Go e Now