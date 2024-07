Italia-Samoa in tv, Test Match rugby 2024: orario, programma, streaming, formazioni. Si gioca all’alba

La Nazionale italiana di rugby, guidata dal CT Gonzalo Quesada, affronterà domani, venerdì 5 luglio, alle ore 06.00 italiane, nel primo match valido per il Summer Tour 2024, in trasferta, Samoa: si giocherà all’Apia Park di Apia, capitale dell’arcipelago del Pacifico.

L’Italia schiera nel triangolo allargato ad estremo l’esordiente Gallagher ed alle ali Lynagh e Ioane, mentre i centri sono Brex e Menoncello, infine in mediana spazio a Garbisi e Varney. In terza linea capitan Lamaro con Vintcent ed Izekor, mentre in seconda tocca a Ruzza e Niccolò Cannone, infine in prima spazio a Ferrari, Lucchesi e Fischetti. In panchina Zarantonello, Spagnolo, Zilocchi, Iachizzi, Zuliani, Lorenzo Cannone, Page-Relo e Marin.

Per il primo incontro del Summer Tour 2024 di rugby la diretta tv del match Samoa-Italia sarà disponibile su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO SAMOA-ITALIA RUGBY

Venerdì 5 luglio – Apia Park di Apia

Ore 06.00 italiane: Samoa-Italia – Diretta tv su Sky Sport Uno

FORMAZIONI SAMOA-ITALIA RUGBY

Samoa

15 Duncan Pa’ia’au, Toulon, France

14 Sebastian Visinia, Counties Manukau, NZ

13 Alapati Leiua, Shizuoka Blue Revs, Japan

12 Danny Toala, Moana Pasifika, NZ

11 Nigel Ah Wong, Moana Pasifika, NZ

10 Alai D’Angelo Leuila, Moana Pasifika, NZ

9 Jonathan Taumateine, Moana Pasifika, NZ

8 Olajuwon Noa, Nola Gold, USA

7 Murphy Taramai, Shimizu Blue Sharks, Japan

6 Theo McFarland, Saracens, England (capitano)

5 Samuel Slade, Moana Pasifika, NZ

4 Benjamin Petaia Nee-nee, Kamashi, Japan

3 Marco Fepulea’i, Colomiers Rugby, France

2 Sama Malolo, Moana Pasifika, NZ

1 Aki Seiuli, Dragons, Wales

A disposizione

16 Andrew Tuala, Houston SaberCats, USA

17 Tietie Tuimauga, Montullan RC, France

18 Lolani Faleiva, Hawkes Bay, NZ

19 Michael Curry, Moana Pasifika, NZ

20 Iakopo Mapu, Hawkes Bay, NZ

21 Melani Matavao, Moana Pasifika, NZ

22 Afa Moleli, Auckland University, NZ

23 Stacey Ili, Hawkes Bay, NZ

Italia

15 Matt GALLAGHER (Benetton Rugby, esordiente)

14 Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 2 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 35 caps)

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 17 caps)

11 Monty IOANE (Lyon Olimpique, 30 caps)

10 Paolo GARBISI (Toulon RC, 36 caps)

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 29 caps)

8 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 4 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 38 caps) – capitano

6 Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 2 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 54 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 41 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 53 caps)

2 Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 22 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 41 caps)

A disposizione

16 Loris ZARANTONELLO (Castres, esordiente)

17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 5 caps)

18 Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 21 caps)

19 Edoardo IACHIZZI (Benetton Rugby, 6 caps)

20 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 21 caps)

21 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 19 caps)

22 Martin PAGE-RELO (Lyon Olimpique, 8 caps)

23 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 9 caps)