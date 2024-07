Italia-Repubblica Dominicana volley femminile oggi in tv, Olimpiadi 2024: orario, programma, streaming

Oggi domenica 28 luglio (ore 09.00) si gioca Italia-Repubblica Dominicana, match valido per la fase a gironi del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale farà il proprio esordio ai Giochi sfidando le caraibiche in una sfida particolarmente ostica e rognosa contro un’avversaria di rilevante caratura tecnica. Si tratta di uno scontro diretto già importante in ottica qualificazione ai quarti di finale.

Le vincitrici dell’ultima Nations League partiranno comunque con i favori del pronostico. Il CT Julio Velasco si affiderà ad Alessia Orro in cabina di regia, Paola Egonu l’opposto, Myriam Sylla e Caterina Bosetti di banda, la capitana Anna Danesi e Sarah Fahr (o Marina Lubian) al centro, Monica De Gennaro il libero. La Dominicana è soprattutto nelle mani di tre giocatrici di rango: le schiacciatrici Bethania De La Cruz e Brayelin Martinez e il libero Brenda Castillo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Italia-Repubblica Dominicana, match di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, canali Sky Sport dal 251 al 257; diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-DOMINICANA VOLLEY OLIMPIADI OGGI

Domenica 28 luglio

Ore 09.00 Italia vs Repubblica Dominicana

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.