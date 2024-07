Italia-Giappone, Test Match rugby 2024: programma, orario, tv, streaming

Si chiude il prossimo weekend weekend l’estate dei test match ovali e l’Italia di Gonzalo Quesada finirà a Sapporo domenica 21 luglio alle 14.05 locali (7.05 italiane) contro Il Giappone. Si chiude così il trittico che ha visto gli azzurri impegnati in Estremo Oriente, con l’Italia che prima del Giappone ha perso nelle Samoa e si è imposta a Tonga.

È stato sin qui un tour complesso per la squadra di Gonzalo Quesada, chiaramente affaticata dalla lunga stagione e con i giocatori più rappresentativi evidentemente in difficoltà da un punto di vista fisico. Il ko con le Samoa è stato esplicativo di tutto ciò, ma anche la netta vittoria con le Tonga è arrivata al termine di un match non convincente. Servirà un cambio di marcia contro il Giappone, con i nipponici reduci dal brutto ko subito con la Georgia.

Inizio del match previsto alle ore 7:05 al Sapporo Dome, Sapporo. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà affidata a Sky Go e Now. Infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO TEST MATCH 2024

Domenica 21 luglio

Ore 7:05 Giappone-Italia in diretta su Sky Sport Uno

PROGRAMMA SAMOA-ITALIA: DOVE SEGUIRLA IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno

Diretta streaming: Sky Go e Now

Diretta testuale: OA Sport