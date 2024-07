Isotta Sportelli, Olimpiadi Parigi 2024 nuoto artistico: scheda e giorni di gara

Un sogno da vivere quello delle Olimpiadi di Parigi per lei, in un percorso lungo che l’ha vista mettersi in evidenza nel corso delle competizioni giovanili. Rassegne molto importanti per la sua formazione, che poi le hanno permesso di maturare tecnicamente e mentalmente, dando seguito a ottimi riscontri con la squadra. In Francia si vorrà dare un seguito, convertendo l’entusiasmo della prima presenza ai Giochi in energia nelle routine.

Nome: Isotta

Cognome: Sportelli

Luogo e data di nascita: Roma, 2 gennaio 2000

Sport e disciplina: nuoto artistico (squadra)

Quando gareggia: lunedì 5 agosto (routine tecnica squadra), martedì 6 agosto (routine libero squadre), mercoledì 7 agosto (routine acrobatica)