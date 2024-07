Iniziano le Olimpiadi! Orari e sport prima della cerimonia d’apertura: Italia presente solo nel tiro con l’arco

Il grande giorno si avvicina. Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono ormai alle porte. Il 26 luglio, a partire dalle 19:30, ci sarà la Cerimonia d’Apertura dei Giochi Estivi e le attese non mancano per una rassegna a Cinque Cerchi che attrarrà le attenzioni di tutto il mondo sportivo e anche di chi distrattamente guarda il contesto citato. Tuttavia, il programma delle gare inizierà prima della Cerimonia.

Ci si riferisce ad alcune discipline, a precedere il momento in cui il braciere sarà acceso. Si tratta del calcio maschile e femminile, del rugby a 7, della pallamano e del tiro con l’arco. Parliamo, in larga parte, di sport di squadra dove purtroppo l’Italia non sarà rappresentata. Le attenzioni nostrane saranno rivolte alla competizione degli arcieri.

Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli andranno a comporre il terzetto maschile che ha ottenuto la qualificazione a queste Olimpiadi, mentre sarà la sola Chiara Rebagliati in ambito femminile a tenere alto il vessillo italico, dopo aver conquistato sul campo il pass individuale non nominale grazie al bronzo degli European Games 2023 a Cracovia.

Di seguito il programma di gare a precedere la cerimonia d’apertura:

CALENDARIO OLIMPIADI PARIGI 2024

Mercoledì 24 luglio

15:00 CALCIO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

15:30 RUGBY A 7 – Uomini, fase a gironi (12 partite)

17:00 CALCIO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

19:00 CALCIO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

21:00 CALCIO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

Giovedì 25 luglio

09:00 PALLAMANO – Donne, fase a gironi (2 partite)

09:30 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale – donne, ranking round

14:00 PALLAMANO – Donne, fase a gironi (2 partite)

14:00 RUGBY A 7 – Uomini, fase a gironi (6 partite)

14:15 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale – uomini, ranking round

17:00 CALCIO – Donne, fase a gironi (2 partite)

19:00 CALCIO – Donne, fase a gironi (2 partite)

19:00 PALLAMANO – Donne, fase a gironi (2 partite)

20:00 RUGBY A 7 – Uomini, quarti di finale (4 partite)

21:00 CALCIO – Donne, fase a gironi (2 partite)

Venerdì 26 luglio

CERIMONIA D’APERTURA (dalle ore 19:30)