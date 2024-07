Ilaria Accame, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

Ilaria Accame farà il proprio debutto ai Giochi dopo aver convinto agli Europei di Roma: in quell’occasione ha corso la finale con la 4×400, contribuendo al nuovo record italiano di staffetta e al quarto posto. La 22enne potrebbe essere titolare nel quartetto e con le compagne di squadra lottare per l’accesso in finale, dove poi tutto potrebbe succedere.

Nome: Ilaria

Cognome: Accame

Luogo e data di nascita: Savona, 31 agosto 2001

Sport e disciplina: atletica (4×400)

Quando gareggia: venerdì 9 agosto (batterie), eventuale sabato 10 agosto (finale)