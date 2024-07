Il prossimo avversario di Jannik Sinner a Wimbledon: ai quarti giocando 35 minuti, c’è un dolce precedente

Jannik Sinner affronterà Daniil Medvedev nei quarti di finale di Wimbledon. Il tennista italiano, oggi capace di avere la meglio sullo statunitense Ben Shelton in tre set, se la dovrà vedere contro il fortissimo russo, che stasera è rimasto in campo soltanto 35 minuti: il bulgaro Grigor Dimitrov è infatti scivolato e si è fatto male al ginocchio nel corso del primo set, dove l’attuale numero 5 del ranking ATP conduceva per 5-3, decidendo di ritirarsi.

Il numero 1 del mondo dovrà vedersela contro uno degli avversari più rognosi possibili e che sull’erba londinese sta probabilmente rendendo meglio del previsto, considerando il feeling non eccezionale con questa superficie. Jannik Sinner e Daniilm Medvedev si affronteranno per la dodicesima volta in carriera: i primi sei scontri diretti li ha vinti il russo, ma gli ultimi cinque portano la firma del fuoriclasse altoatesino.

Jannik Sinner ha trionfato nella finale degli Australian Open, rimontando dallo 0-2 per imporsi con il punteggio di 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. L’ultimo testa a testa risale alla semifinale del Masters 1000 di Miami, dominata dall’azzurro per 6-1, 6-2. Nel 2023, invece, finali degli ATP 500 di Pechino e Vienna e semifinale delle ATP Finals.

Per la prima volta l’italiano e il russo si sfideranno su una superficie diversa dal cemento (indoor o all’aperto) e dunque c’è grande curiosità per vedere chi riuscirà ad avere la meglio e meritarsi la semifinale, da disputare verosimilmente contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (ampiamente favorito contro il vincente del confronto tra lo statunitense Tommy Paul e lo spagnolo Roberto Bautista).