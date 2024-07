Il prossimo avversario di Berrettini a Kitzbuehel: in arrivo un top25

Buona la prima sulla terra rossa austriaca per Matteo Berrettini, che ha regolato il russo Pavel Kotov in due set (7-6 7-6) accedendo agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Kitzbuehel 2024. Il tennista italiano dà continuità dunque alla cavalcata trionfale della scorsa settimana a Gstaad, vincendo la sesta partita consecutiva e confermando l’ottimo rendimento messo in mostra anche sull’erba a Wimbledon.

Il romano, appena tornato tra i primi 50 al mondo dopo i tanti problemi fisici dell’ultimo anno, conosce già il nome del suo prossimo avversario nella località tirolese. Si tratta del quotato cileno Alejandro Tabilo, testa di serie numero 2 del tabellone e ammesso direttamente al secondo turno grazie ad un bye. Il mancino sudamericano occupa la 21ma posizione del ranking ATP sulla scia di una fantastica prima metà di stagione, in cui ha vinto due tornei arrivando inoltre in semifinale agli Internazionali d’Italia.

Tabilo ha raggiunto anche il 19° posto della classifica mondiale lo scorso 1° luglio, pur non avendo mai fatto meglio del secondo turno negli Slam prima dei Championships 2024, in cui si è spinto fino ai sedicesimi di finale cedendo poi il passo a Taylor Fritz. Un solo precedente nel Tour, anche se abbastanza datato tutto sommato, con Berrettini che si impose sul cileno per 6-4 7-5 nel 2021 sul cemento di Indian Wells.