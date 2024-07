Iga Swiatek commenta la sua sconfitta a Wimbledon: “Ho sbagliato dopo il Roland Garros”

Una battuta d’arresto inattesa e amara per la n.1 del mondo, Iga Swiatek. Dopo il trionfo al Roland Garros, c’era tanta curiosità su quanto la polacca avrebbe potuto fare, in considerazione delle difficoltà che si erano manifestate nell’altro Slam dell’anno non su terra, ovvero gli Australian Open. Ecco che a Wimbledon il ko si è tramutato in realtà al terzo turno.

Al cospetto di una Yulia Putintseva che ha giocato in maniera perfetta, Swiatek non ha espresso le proprie è qualità ed era decisamente scarica in campo. Parlandone in conferenza stampa, la n.1 WTA ha rivelato cosa ha sbagliato in avvicinamento all’edizione 2024 dei Championships.

“Il mio serbatoio di energie si è svuotato improvvisamente e ne sono rimasta sorpresa. So cosa ho sbagliato dopo il Roland Garros: non mi sono riposata adeguatamente e non commetterò di nuovo lo stesso errore. Passare da una superficie dove gioco il mio miglior tennis a una dove devo lottare un po’ di più non è affatto facile“, ha ammesso Iga.

Parlando di programmazione futura: “L’anno prossimo forse mi prenderò una vacanza e non farò nulla. Sono tornata a lavorare, non per quanto riguarda il tennis, ma fuori dal campo, e non avrei dovuto farlo. Se faccio un lavoro migliore nel recupero e arrivo al torneo con più energia, credo di poterlo superare. Sento che sull’erba ho bisogno di un po’ più di energia per avere pazienza e accettare gli errori. Anche mentalmente non ho fatto bene qui“, ha concluso Swiatek.