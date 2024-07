Holger Rune rinuncia al torneo di Umago per un infortunio. Olimpiadi a rischio

Non è un periodo positivo per Holger Rune. Il danese, che si era ritirato nel corso del match del torneo di Amburgo contro il francese Arthur Fils, ha annunciato in queste ore anche il suo forfait nell’ATP250 di Umago in cui era iscritto. Dopo aver lamentato problemi al ginocchio, son emerse criticità anche al polso per il giovane tennista.

Come riportato da TV2 Sports, gli esami effettuati non sono stati così incoraggianti e si parla di uno stop di un mese, con la possibilità di dover ricorrere a un intervento chirurgico. Se ciò fosse confermato, Rune dovrebbe rinunciare logicamente alle Olimpiadi di Parigi dove poteva essere considerato uno dei protagonisti per le sue qualità sulla terra rossa.

Nei fatti, nel torneo croato, subentrerà il taiwanese Tseng Chun-hsin (lucky loser) e inizierà direttamente dal secondo turno, andando a prendere il posto della testa di serie n.3 e quindi usufruendo del bye. A questo punto, si attendono notizie a riguardo sul conto del classe 2003 e sui suoi effettivi tempi di recupero.