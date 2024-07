Hockey prato, Olimpiadi 2024: tutti i risultati odierni. Vincono ancora Olanda e Belgio

Seconda giornata di gare alle Olimpiadi di Parigi per i due tornei di hockey su prato. Tra gli uomini seconda partita consecutiva e seconda vittoria per Belgio ed Olanda, le due grandi favorite per il successo finale. Tra le donne esordiscono Germania, Belgio, Australia e Spagna con un successo. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni.

HOCKEY PRATO MASCHILE OLIMPIADI 2024

Domenica 28 luglio

Gruppo A



Olanda-Francia 4-0

Sudafrica-Gran Bretagna 2-2

Gruppo B

Germania-Spagna 0-2

Belgio-Nuova Zelanda 2-1

HOCKEY PRATO FEMMINILE OLIMPIADI 2024

Gruppo A

Belgio-Cina 2-1

Germania-Giappone 2-0

Gruppo B

Australia-Sudafria 2-1

Gran Bretagna-Spagna 1-2