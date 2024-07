Hockey prato femminile, calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024: orari, tv, streaming, programma dai gironi alla finale

Dai Giochi di Mosca 1980, il torneo di hockey su prato femminile è entrato con stabilità nel programma olimpico. Quelle di Parigi 2024 saranno le dodicesime Olimpiadi per la categoria, al netto delle venticinque edizioni complessive della disciplina, affacciatasi per la prima volta nel contesto a cinque cerchi in occasione di Londra 1908.

Il format della competizione sarà speculare a quello del torneo maschile. Ci saranno quindi dodici squadre, suddivise in due gironi all’italiana da sei. I primi quattro team dei due raggruppamenti accederanno dunque alla fase ad eliminazione diretta, dove si giocheranno i quarti, le semifinali e ovviamente le due finali.

La squadra da battere saranno chiaramente i Paesi Bassi, vincitori non solo a Tokyo 2020 ma anche ai Mondiali 2022. Fari puntati inoltre anche sull’Argentina (argento a Tokyo), sulla Gran Bretagna (oro a Rio 2016), sulla Cina e sull’Australia.

Il torneo olimpico di hockey su prato femminile sarà disponibile in modalità integrale sulla piattaforma Discovery+. Previsti collegamenti tv nei canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport2, presenti nel bouquet di Sky oltre che di DAZN. In chiaro la copertura sarà seguita dalla RAI per mezzo di RAI2 e RAISport+HD.In streaming si potrà seguire inoltre su Now TV, Sky Go, DAZN e RAI Play. Di seguito il programma completo

OLIMPIADI PARIGI 2024: IL CALENDARIO DEL TORNEO FEMMINILE

Sabato 27 luglio

Ore 19:45, Argentina-Stati Uniti (girone B)

Ore 20:15, Paesi Bassi-Francia (girone A)

Domenica 28 luglio

Ore 10:00, Belgio-Cina (girone A)

Ore 10:30, Germania-Giappone (girone A)

Ore 12:45, Australia-Sudafrica (girone B)

Ore 13:15, Gran Bretagna-Spagna (girone B)

Lunedì 29 luglio

Ore 10:30, Giappone-Cina (girone A)

Ore 13:15, Spagna-Stati Uniti (girone B)

Ore 17:00, Gran Bretagna-Australia (girone B)

Ore 17:30, Sudafrica-Argentina (girone B)

Ore 19:45, Germania-Paesi Bassi (girone A)

Ore 20:15, Francia-Belgio (girone A)

Mercoledì 31 luglio

Ore 10:00, Argentina-Spagna (girone B)

Ore 10:30, Sudafrica-Gran Bretagna (girone B)

Ore 12:45, Francia-Germania (girone A)

Ore 13:15, Australia-Stati Uniti (girone B)

Ore 17:00, Belgio-Giappone (girone A)

Ore 20:15, Paesi Bassi-Cina (girone A)

Giovedì 1 agosto

Ore 17:00, Stati Uniti-Gran Bretagna (girone B)

Ore 17:30, Spagna-Sudafrica (girone B)

Ore 19:45, Giappone-Francia (girone A)

Ore 20:15, Argentina-Australia (girone B)

Venerdì 2 agosto

Ore 10:00, Cina-Germania (girone A)

Ore 12:45, Belgio-Paesi Bassi (girone A)

Sabato 3 agosto

Ore 10:00, Gran Bretagna-Argentina (girone B)

Ore 10:30, Paesi Bassi-Giappone (girone A)

Ore 12:45, Australia-Spagna (girone B)

Ore 13:15, Stati Uniti-Sudafrica (girone B)

Ore 17:00, Cina-Francia (girone A)

Ore 19:45, Germania-Belgio (girone A)

Lunedì 5 agosto

Ore 10:00, quarto di finale 1

Ore 12:30, quarto di finale 2

Ore 17:30, quarto di finale 3

Ore 20:00, quarto di finale 4

Mercoledì 7 agosto

Ore 14:00, semifinale 1

Ore 19:00, semifinale 2

Venerdì 9 agosto

Ore 14:00, finale 3°/4° posto

Ore 20:00, finale 1°/2° posto