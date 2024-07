Hockey prato, calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024: orari, tv, streaming, programma dai gironi alla finale

Il torneo di hockey su prato maschile è uno dei grandi classici della rassegna a cinque cerchi. Uno sport entrato nel programma olimpico già da Londra 1908 ed escluso poi soltanto in due occasioni, Stoccolma 1912 e Parigi 1924. Oggi, esattamente cent’anni dopo, la disciplina debutterà nella terra francese per le Olimpiadi 2024, con le gare in programma dal 27 luglio al 9 agosto 2024 presso lo Stadio olimpico Yves du Manoir.

Al via saranno presenti dodici squadre, composte ciascuna da sedici giocatori. La prima fase della competizione vedrà i team sfidarsi all’interno di due gironi all’italiana, dunque con una divisione di sei formazioni per raggruppamento. Le prime quattro squadre del girone A e del girone B proseguiranno quindi la fase di eliminazione diretta dai quarti di finale fino alla finale.

I riflettori saranno chiaramente puntati sul Belgio, squadra che ha conquistato la medaglia d’oro a Tokyo 2020 superando l’Australia, mentre il terzo posto andò all’India. Impossibile sottovalutare poi corazzate come Germania (vittoriosa a Pechino 2008 e Londra 2012), Argentina (vincitrice a Rio 2016) e Spagna.

Il torneo olimpico di hockey su prato maschile sarà disponibile in modalità integrale sulla piattaforma Discovery+. Previsti collegamenti tv nei canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport2, presenti nel bouquet di Sky oltre che di DAZN. In chiaro la copertura sarà seguita dalla RAI per mezzo di RAI2 e RAISport+HD. In streaming si potrà seguire inoltre su Now TV, Sky Go, DAZN e RAI Play. Di seguito il programma.

OLIMPIADI PARIGI 2024: IL CALENDARIO DEL TORNEO MASCHILE

Sabato 27 luglio

Ore 10:00, Gran Bretagna-Spagna (girone A)

Ore 10:30, Belgio-Irlanda (girone B)

Ore 12:45, Paesi Bassi-Sudafrica (girone A)

Ore 13:15, Australia-Argentina (girone B)

Ore 17:00, Germania-Francia (girone A)

Ore 17:30, India-Nuova Zelanda (girone B)

Domenica 28 luglio

Ore 17:00, Germania-Spagna (girone A)

Ore 17:30, Belgio-Nuova Zelanda (girone B)

Ore 19:45, Paesi Bassi-Francia (girone A)

Ore 20:15, Sudafrica-Gran Bretagna (girone A)

Lunedì 29 luglio

Ore 10:00, Irlanda-Australia (girone B)

Ore 12:45, India-Argentina (girone B)

Martedì 30 luglio

Ore 10:00, Spagna-Francia (girone A)

Ore 10:30, Sudafrica-Germania (girone A)

Ore 12:45, Gran Bretagna-Paesi Bassi (girone A)

Ore 13:15, Irlanda-India (girone B)

Ore 17:00, Argentina-Nuova Zelanda (girone B)

Ore 19:45, Australia-Belgio (girone B)

Mercoledì 31 luglio

Ore 17:30, Germania-Paesi Bassi (girone A)

Ore 19:45, Spagna-Sudafrica (girone A)

Giovedì 1 agosto

Ore 10:00, India-Belgio (girone B)

Ore 10:30, Nuova Zelanda-Australia (girone B)

Ore 12:45, Francia-Gran Bretagna (girone A)

Ore 13:15, Argentina-Irlanda (girone B)

Venerdì 2 agosto

Ore 10:30, Paesi Bassi-Spagna (girone A)

Ore 13:15, Australia-India (girone B)

Ore 17:00, Nuova Zelanda Irlanda (girone B)

Ore 17:30, Belgio-Argentina (girone B)

Ore 19:45, Francia-Sudafrica (girone A)

Ore 20:15, Gran Bretagna-Germania (girone A)

Domenica 4 agosto

Ore 10:00, quarto di finale 1

Ore 12:30, quarto di finale 2

Ore 17:30, quarto di finale 3

Ore 20:00, quarto di finale 4

Martedì 6 agosto

Ore 14:00, semifinale 1

Ore 19:00, semifinale 2

Giovedì 8 agosto

Ore 14:00, finale 3°/4° posto

Ore 19:00, finale 1°/2° posto

Giovedì 1° agosto

Ore 10:00, India-Belgio (girone B)

Ore 10:30, Nuova Zelanda-Australia (girone B)

Ore 12:45, Francia-Gran Bretagna (girone A)

Ore 13:15, Argentina-Irlanda (girone B)

Venerdì 2 agosto

Ore 10:30, Paesi Bassi-Spagna (girone A)

Ore 13:15, Australia-India (girone B)

Ore 17:00, Nuova Zelanda Irlanda (girone B)

Ore 17:30, Belgio-Argentina (girone B)

Ore 19:45, Francia-Sudafrica (girone A)

Ore 20:15, Gran Bretagna-Germania (girone A)

Domenica 4 agosto

Ore 10:00, quarto di finale 1

Ore 12:30, quarto di finale 2

Ore 17:30, quarto di finale 3

Ore 20:00, quarto di finale 4

Martedì 6 agosto

Ore 14:00, semifinale 1

Ore 19:00, semifinale 2

Giovedì 8 agosto

Ore 14:00, finale 3°/4° posto

Ore 19:00, finale 1°/2° posto