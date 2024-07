GTWC Europe, Porsche inaugura il primo weekend tedesco del 2024

Porsche inaugura il weekend di Hockenheim del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS: Rutronik Racing (n. 96) sigla il miglior tempo nella prima sessione di prove libere, grazie all’ex campione della Porsche Mobil 1 Supercup Sven Mueller.

Winward Racing Team MANN-FILTER Mercedes n. 48 e la seconda 911 GT3-R (n. 97) del team Rutronik, iscritta regolarmente alla Bronze Cup, seguono nell’ordine, davanti a LIQUI MOLY Team Engstler by OneGroup Lamborghini n. 6 (Gold Cup) e Sainteloc Racing Audi n. 26 (Gold Cup).

Ricordiamo che lungo questo fine settimana non ci sarà in azione la BMW M4 GT3 n. 46 di Maxime Martin e Valentino Rossi. Il belga e l’italiano torneranno in azione la settimana prossima per la 3h del Nurburgring valida come terza tappa del GTWC Europe Endurance Cup.

Nel pomeriggio la seconda ed ultima sessione di test in quel di Hockenheim, sabato e domenica le due competizioni da sessanta minuti con pit stop obbligatorio e cambio pilota. Nei due giorni citati vi saranno come sempre anche le qualifiche, con la Q1 valida per gara 1 e la Q2 discriminante per lo schieramento della seconda competizione.