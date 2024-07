GTWC Europe, Porsche domina la scena al Nürburgring. Lontano Valentino Rossi

Porsche domina le qualifiche del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS al Nürburgring. Rutronik Racing e Schumacher CLRT svettano sulla concorrenza, Julien Andlauer/Sven Müller/Patric Niederhauser (n. 96) hanno ottenuto il best lap nella classifica combinata beffando Ayhancan Güven/Dorian Boccolacci/Laurin Heinrich (n. 22).

La Lamborghini n. 163 GRT Grasser Racing Team segue in terza piazza con Franck Perera/Marco Mapelli/Jordan Pepper. Il team austriaco si conferma tra i migliori dopo aver ottenuto la pole a Spa, la vettura tricolore ha preceduto dopo le tre fasi delle qualifiche la Mercedes n. 48 Team MANN-Filter e l’AMG GT3 n. 2 Team GetSpeed.

Lontano dai migliori Valentino Rossi/Maxime Martin/Raffaele Marciello. Il ‘Dottore’ è stato protagonista in Q3 di un contatto in pit lane con la Ferrari n. 51 di Alessandro Pier Guidi, un episodio molto pericoloso che ha coinvolto anche una delle Aston Martin di Comtoyou. La leggenda del Motomondiale ha saputo concludere almeno un giro cronometrato nonostante tutto, una missione non eseguita dalla Ferrari di AF Corse che un mese fa ha colto il secondo posto nella 24h di Spa. La 296 GT3 n. 51 sarà quindi costretta a scattare dal fondo della griglia, provvedimento scontato vista l’assenza di tornate eseguite nella Q3.

Nel pomeriggio alle 15.00 la terza delle cinque tappe del GTWC Europe Endurance Cup 2024, campionato che ha confermato che l’appuntamento conclusivo della stagione sarà regolarmente in Arabia Saudita tra i muretti di Jeddah come originariamente previsto.