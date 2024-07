GTWC Europe, Mercedes batte BMW nella gara-1 di Hockenheim

Maro Engel/Lucas Auer vincono gara-1 a Hockenheim per quanto riguarda il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Il tedesco e l’austriaco ottengono la seconda affermazione stagionale dopo il risultato della seconda corsa di Brands Hatch, la coppia di Winward Racing Team MANN-FILTER Mercedes n. 48 diventa provvisoriamente anche leader del campionato con mezzo punto di scarto nei confronti di Charles Weerts/Dries Vanthoor (EWRT BMW n. 32).

I belgi hanno provato in ogni modo a prendere il comando negli ultimi minuti, l’ipotetica fine di una rimonta perfetta iniziata dalla 19ma posizione. Weerts ha scavalcato subito molti protagonisti, Vanthoor ha continuato l’opera del teammate prima del gran finale.

I tre volte campioni hanno completato il primo impegno nel tracciato che in passato ha accolto anche il Mondiale di F1 davanti a Konsta Lappalainen/Ben Green (Emil Frey Racing Ferrari n. 14) e Tom Fleming/Eliseo Donno (AF Corse Ferrari n. 71). Affermazione in Silver dopo la pole di classe ed assoluta per il britannico e l’italiano, abili ad imporsi nei confronti di Calan Williams/Sam De Haan (WRT BMW n. 30).

Domani una nuova ora d’azione con pit stop obbligatorio. Come sempre la competizione sarà preceduta da una nuova sessione di qualifica, discriminante per determinare la griglia di partenza per la gara che scatterà alle 14.15.