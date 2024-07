Griglia di partenza Superbike, GP Repubblica Ceca 2024: Razgatlioglu il migliore a Most, Iannone e Bulega in prima fila

Definita la griglia di partenza del Round della Repubblica Ceca, sesto appuntamento del Mondiale 2024 di Superbike. Sul circuito di Most definito lo schieramento che si darà battaglia in vista di gara-1 in un campionato nel quale il turco Toprak Razgatlioglu sta facendo la differenza in sella alla BMW.

Reduce dalle triplette a Misano e poi a Donington Park, Toprak si è presentato particolarmente carico a questo week end. Nel corso delle prove libere di ieri l’alfiere della Casa tedesca aveva fatto vedere velocità sia sul giro secco che sul passo gara, in altre parole un pieno controllo della sua moto. L’obiettivo di Razgatlioglu è chiaro: aumentare il margine di vantaggio in classifica generale sugli inseguitori. Attualmente il turco comanda con 241 punti, rispetto ai 200 di Nicolò Bulega.

Ci si aspettava una risposta anche dai primattori della Ducati. Bulega e lo spagnolo Alvaro Bautista, terzo della classifica generale, hanno spinto al meglio delle proprie possibilità per contrastare il leader del campionato. A Borgo Panigale si è lavorato intensamente per porre termine all’egemonia della BMW.

Aspettative c’erano anche nei confronti di Jonathan Rea, redivivo in questo fine-settimana sulla Yamaha, oltre che dalla pattuglia di piloti italiani Andrea Locatelli (Yamaha), Andrea Iannone (Ducati) e Danilo Petrucci (Ducati).

Di seguito la griglia di partenza, i risultati e la classifica della Superpole del Round della Repubblica Ceca di Superbike:

GRIGLIA DI PARTENZA GP REPUBBLICA CECA SUPERBIKE 2024

1. Toprak Razgatlioglu (BMW)

2. Andrea Iannone (Ducati)

3. Alex Lowes (Kawasaki)

4. Nicolò Bulega (Ducati)

5. Remy Gardner (Yamaha)

6. Danilo Petrucci (Ducati)

7. Alvaro Bautista (Ducati)

8. Garrett Gerloff (BMW)

9. Andrea Locatelli (Yamaha)

10. Michael Ruben Rinaldi (Ducati)

11. Scott Redding (BMW)

12. Sam Lowes (Ducati)

13. Iker Lecuona (Honda)

14. Xavi Vierge (Honda)

15. Jonathan Rea (Yamaha)

16. Michael van der Mark (BMW)

17. Dominique Aegerter (Yamaha)

18. Axel Bassani (Kawasaki)

19. Tito Rabat (Kawasaki)

20. Philipp Oettl (Yamaha)

21. Bradley Ray (Yamaha)

22. Leandro Mercado (Honda)

23. Hayden Gillim (Honda)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP REPUBBLICA CECA SUPERBIKE 2024

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR 1’30.064 7 299 1’30.064

2 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 1’30.729 +0.665 7 300 1’30.729

3 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’30.758 +0.694 7 294 1’30.758

4 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1’30.857 +0.793 7 297 1’30.857

5 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’30.889 +0.825 7 291 1’30.889

6 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1’30.997 +0.933 7 299 1’30.997

7 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’31.017 +0.953 7 302 1’31.017

8 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 1’31.082 +1.018 7 300 1’31.082

9 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’31.110 +1.046 7 297 1’31.110

10 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1’31.170 +1.106 7 299 1’31.170

11 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 1’31.229 +1.165 7 300 1’31.229

12 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 1’31.345 +1.281 7 295 1’31.345

13 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1’31.390 +1.326 7 299 1’31.390

14 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’31.465 +1.401 7 300 1’31.465

15 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 1’31.467 +1.403 4 293 1’31.467

16 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’31.493 +1.429 4 299 1’31.493

17 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1’31.533 +1.469 7 295 1’31.533

18 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 1’31.618 +1.554 7 296 1’31.618

19 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1’32.113 +2.049 7 296 1’32.113

20 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 1’32.123 +2.059 7 291 1’32.123

21 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1’32.216 +2.152 7 295 1’32.216

22 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 1’32.961 +2.897 7 294 1’32.961

23 79 GILLIM Hayden Honda CBR1000 RR-R 1’33.756 +3.692 9 294 1’33.756