Golf: Matteo Manassero risale fortissimo ed è terzo allo Scottish Open. Åberg in testa d’autorità

Grande secondo giro di Matteo Manassero allo Scottish Open 2024. Al Renaissance Club di North Berwick, il trentunenne del veronese s’arrampica fino al terzo posto con un gran -7, che cancella gran parte delle imperfezioni viste ieri nelle prime 18 e altalenanti buche. Per lui otto birdie e un unico bogey, alla 7 (per lui la 16 visto che è partito dalla 10). Una giornata, questa, che lo porta a trovarsi assieme al sudcoreano Sungjae Im, a -3 oggi.

In testa, ad ogni modo, c’è l’uomo nuovo per eccellenza del golf internazionale, lo svedese Ludvig Åberg, che con un altro -6 si porta a -12 con un colpo di vantaggio sul francese Antoine Rozner (che fa anch’egli 64) e due sui succitati Manassero e Im. Se il suo obiettivo è di arrivare in forma all’Open Championship, non c’è che dire che in questo momento gli stia riuscendo benissimo.

Molto variegato e importante il novero dei quinti a -9. Tra loro un Rory McIlroy in forma (il nordirlandese sembra aver scacciato tutti i dubbi di cattivo stato dopo la pausa post-US Open), gli USA Collin Morikawa e Sahith Theegala, lo spagnolo Alejandro del Rey, lo svedese Alex Noren e il danese Rasmus Højgaard.

Si comporta sostanzialmente bene anche Francesco Molinari. Il torinese non è lo stesso di ieri, ma gli basta e avanza il -1 di giornata e -5 complessivo per prendersi 37° posto e sicuro passaggio del taglio. Chi, invece, finisce beffato per un solo colpo, ed è 75° a -2, è Guido Migliozzi, che paga i bogey alla 10 e alla 4; inutile chiudere pari con il par in questa giornata.