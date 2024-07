Gloria Hooper, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

Una delle grandi veterane dell’atletica tricolore: quarta partecipazione ai Giochi per la 32enne, che sarà una delle possibili opzioni per la 4×100. La velocista veneta aveva partecipato a Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2020: nuova convocazione per dare manforte alla squadra di staffetta, potrebbe ritagliarsi dello spazio in casa di necessità.

Nome: Gloria

Cognome: Hooper

Luogo e data di nascita: Villafranca di Verona (Verona), 3 marzo 1992

Sport e disciplina: atletica (4 x 100)

Quando gareggia: venerdì 9 agosto (batterie), eventuale sabato 10 agosto (finale)