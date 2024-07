Gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi di Parigi 2024: programma 27 luglio, orari, tv

I primi 14 titoli, per 44 podi complessivi, verranno messi in palio oggi, sabato 27 luglio, in quello che formalmente è il Giorno 1 delle Olimpiadi di Parigi 2024: saranno ben 8 i differenti sport che assegneranno medaglie d’oro, ovvero nuoto, ciclismo su strada, scherma, judo, tuffi, tiro a segno, rugby a 7 e skateboard

La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.

La diretta streaming per gli abbonati sarà fruibile su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e Tim Vision, mentre la diretta streaming gratis sarà disponibile su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3. Diretta Live testuale su OA Sport.

CALENDARIO OLIMPIADI PARIGI 2024

Sabato 27 luglio

08.30 BADMINTON

Doppio misto, fase a gironi

Singolare femminile, fase a gironi

Doppio maschile, fase a gironi

Doppio femminile, fase a gironi

Singolare maschile, fase a gironi

09.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Spagna-Slovenia

09.00 CANOTTAGGIO – Singolo maschile, batterie

09.00 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri, gara a squadre miste: qualificazioni (Italia – Barbara Gambaro e Danilo Dennis Sollazzo)

09.00 VOLLEY – Fase a gironi maschile: Giappone-Germania

09.30 EQUITAZIONE – Concorso completo individuale e a squadre, dressage (Italia – Emiliano Portale, Giovanni Ugolotti, Evelina Bertoli)

10.00 SCHERMA – Spada femminile, gara individuale: 32mi di finale

10.00 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Gran Bretagna-Spagna

10.00 JUDO – 48 kg femminile, eliminatorie (Assunta Scutto)

10.00 JUDO – 60 kg maschile, eliminatorie (Andrea Carlino)

10.12 CANOTTAGGIO – Singolo femminile, batterie

10.25 SCHERMA – Sciabola maschile, gara individuale: 32mi di finale

10.30 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Belgio-Irlanda

10.30 TIRO A SEGNO – Pistola 10 metri maschile, qualificazioni (Paolo Monna, Federico Nilo Maldini)

10.30 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri, gara a squadre miste: finale per il bronzo

A seguire TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri, gara a squadre miste: finale per l’oro

10.50 SCHERMA – Spada femminile, gara individuale: 16mi di finale (Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio)

11.00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni maschili, prima suddivisione

11.00 BASKET – Fase a gironi maschile: Australia-Spagna

11.00 TUFFI – 3 m sincro femminile, finale (Chiara Pellacani/Elena Bertocchi)

11.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Ungheria-Egitto

11.00 NUOTO – Batterie, 100 farfalla femminile (Costanza Cocconcelli, Viola Scotto di Carlo)

11.12 NUOTO – Batterie, 400 stile libero femminile



11.30 CANOTTAGGIO – Doppio maschile, batterie (Nicolò Carucci e Matteo Sartori)

11.30 NUOTO – Batterie, 100 rana maschile (Nicolò Martinenghi, Ludovico Blu Art Viberti)



11.45 NUOTO – Batterie, 400 stile libero maschile (Marco De Tullio, Matteo Lamberti)



12.00 CANOTTAGGIO – Doppio femminile, batterie (Clara Guerra e Stefania Gobbi)

12.00 SKATEBOARD – Street maschile, preliminari

12.00 TENNIS – Singolare maschile, primo turno (Luciano Darderi)

12.00 TENNIS – Singolare femminile, primo turno (Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani)

12.00 TENNIS – Doppio maschile, primo turno (Simone Bolelli/Andrea Vavassori)

12.00 TENNIS – Doppio femminile, primo turno (Sara Errani/Jasmine Paolini)

12.15 NUOTO – Batterie, 4×100 stile libero femminile (Italia)

12.26 NUOTO – Batterie, 4×100 stile libero maschile (Italia)

12.30 SCHERMA – Sciabola maschile, gara individuale: 16mi di finale (Luigi Samele, Michele Gallo, Luca Curatoli)

12.30 CANOTTAGGIO – Quattro di coppia maschile, batterie (Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili)

12.30 TIRO A SEGNO – Pistola 10 metri femminile, qualificazioni

12.45 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Paesi Bassi-Sudafrica

12.50 CANOTTAGGIO – Quattro di coppia femminile, batterie

13.00 VOLLEY – Fase a gironi maschile: Italia-Brasile

13.15 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Australia-Argentina

13.30 BASKET – Fase a gironi maschile: Germania-Giappone

14.00 BADMINTON

Doppio misto, fase a gironi

Singolare femminile, fase a gironi

Doppio maschile, fase a gironi

Doppio femminile, fase a gironi

Singolare maschile, fase a gironi



14.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile

14.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Croazia-Giappone

14.00 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Paesi Bassi-Ungheria

14.10 SCHERMA – Spada femminile, gara individuale: ottavi di finale

14.30 CICLISMO SU STRADA – Cronometro individuale femminile (Elisa Longo Borghini)

14.30 RUGBY A 7 – Semifinale 5° posto maschile, Nuova Zelanda-Argentina

15.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile

15.00 CANOA SLALOM – C1 maschile, batterie (prima run) (Raffaello Ivaldi)

15.00 SCHERMA – Sciabola maschile, gara individuale: ottavi di finale

15.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Gruppo B, Argentina-Iraq

15.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Gruppo C, Repubblica Dominicana-Spagna

15.00 RUGBY A 7 – Semifinale 5° posto maschile, Irlanda-Stati Uniti

15.00 TENNISTAVOLO

Singolare maschile, turno preliminare

Singolare femminile, turno preliminare

Doppio misto, ottavi di finale



15.30 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni maschili, seconda suddivisione

15.30 BOXE – -54 kg femminili, sedicesimi

15.30 RUGBY A 7 – Semifinale maschile, Sudafrica-Francia

15.35 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Grecia-USA

15.50 SCHERMA – Spada femminile, gara individuale: quarti di finale

16.00 CANOA SLALOM – K1 femminile, batterie (prima run) (Stefanie Horn)

16.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Norvegia-Argentina

16.00 JUDO – -48 kg femminili, final block

16.00 JUDO – -60 kg maschili, final block

16.00 RUGBY A 7 – Semifinale maschile, Fiji-Australia

16.15 SCHERMA – Sciabola maschile, gara individuale: quarti di finale

16.18 BOXE – -60 kg femminili, sedicesimi

16.30 RUGBY A 7 – Finale 11° posto maschile, Giappone-Uruguay

16.32 CICLISMO SU STRADA – Cronometro individuale maschile (Alberto Bettiol, Filippo Ganna)

17.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Ucraina-Marocco

17.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Uzbekistan-Egitto

17.00 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Germania-Francia

17.00 RUGBY A 7 – Finale 9° posto maschile, Samoa-Kenya

17.00 SKATEBOARD – Street maschile, finale

17.00 VOLLEY – Fase a gironi maschile: Polonia-Egitto

17.06 BOXE – -63,5 kg maschile, sedicesimi

17.10 CANOA SLALOM – C1 maschile, batterie (seconda run) (Raffaello Ivaldi)

17.15 BASKET – Fase a gironi maschile: Francia-Brasile

17.30 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: India-Nuova Zelanda

17.38 BOXE – -80 kg maschili, sedicesimi

18.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi femminile

18.00 RUGBY A 7 – Finale 7° posto maschile

18.10 CANOA SLALOM – K1 femminile, batterie (seconda run) (Stefanie Horn)

18.00 RUGBY A 7 – Finale 5° posto maschile

18.30 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Spagna-Francia

19.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile

19.00 SCHERMA – Spada femminile, gara individuale: semifinali

19.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Nuova Zelanda-USA

19.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Israele-Paraguay

19.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Germania-Svezia

19.00 RUGBY A 7 – Finale per il bronzo maschile

19.00 SURF – Gara maschile, round 1 (Leonardo Fioravanti)

19.30 BADMINTON

Singolare femminile, fase a gironi

Doppio maschile, fase a gironi

Doppio femminile, fase a gironi

Singolare maschile, fase a gironi

19.45 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Argentina-USA

19.45 RUGBY A 7 – Finale per l’oro maschile

19.50 SCHERMA – Sciabola maschile, gara individuale: semifinali

20.00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni maschili, terza suddivisione (Italia – Yumin Abbadini, Nicola Bartolini, Lorenzo Casali, Mario Macchiati, Carlo Macchini)

20.00 BOXE – -54 kg femminili, sedicesimi (Sirine Charaabi)

20.00 TENNISTAVOLO

Singolare maschile, trentaduesimi

Singolare femminile, trentaduesimi

20.05 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Australia-Cina

20.15 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Paesi Bassi-Francia

20.30 NUOTO – 100 farfalla femminili, semifinali

20.40 SCHERMA – Spada femminile, gara individuale: finale per il bronzo

20.42 NUOTO – 400 stile libero maschile, finale

20.48 BOXE – -60 kg femminili, sedicesimi (Alessia Mesiano)

20.52 NUOTO – 400 stile libero femminile, finale

21.00 BASKET – Fase a gironi maschile: Grecia-Canada

21.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Francia-Guinea

21.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Giappone-Mali

21.00 PALLAMANO – Fase a gironi maschile: Danimarca-Francia

21.00 VOLLEY – Fase a gironi maschile: USA-Argentina

21.05 SCHERMA – Sciabola maschile, gara individuale: finale per il bronzo

21.12 NUOTO – 100 rana maschile, semifinali

21.30 SCHERMA – Spada femminile, gara individuale: finale per l’oro

21.34 NUOTO – 4×100 stile libero femminile, finale

21.36 BOXE – -63.5 kg maschili, sedicesimi

21.44 NUOTO – 4×100 stile libero maschile, finale

21.55 SCHERMA – Sciabola maschile, gara individuale: finale per l’oro

22.00 BADMINTON – Doppio femminile, fase a gironi

22.00 BADMINTON – Doppio maschile, fase a gironi

22.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi femminile

22.08 BOXE – -80 kg maschili, sedicesimi (Salvatore Cavallaro)



23.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile (Samuele Cottafava/Paolo Nicolai)

23.48 SURF – Gara femminile, round 1

