Giulia D’Innocenzo, Olimpiadi Parigi 2024 nuoto: scheda e giorni di gara

Prima esperienza alle Olimpiadi per l’atleta allenata da Sandro Signori. Un rendimento in crescita che si è espresso in particolare nei 200 stile libero, dove l’azzurra quest’anno ha siglato il personale di 1:54.23 all’ultimo Trofeo Settecolli. Ricordando le medaglie vinte l’anno passato alle Universiadi (argento nei 200 sl e nella 4×100 sl e bronzo nei 100 delfino e nella 4×100 mista), D’Innocenzo vorrà dare un grande contributo alla staffetta 4×200 sl a Parigi, per puntare alla qualificazione in Finale.

Nome: Giulia

Cognome: D’Innocenzo

Luogo e data di nascita: Roma, 17 maggio 2002

Sport e disciplina: nuoto (4×200 sl)

Quando gareggia: giovedì 1° agosto (batterie 4×200 sl), giovedì 1° agosto (finale 4×200 sl)