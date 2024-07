Giro d’Italia femminile, Elisa Longo Borghini: “Giornata calda, bisogna adattarsi alle condizioni”

Altro giorno in maglia rosa per Elisa Longo Borghini. La leader della Lidl-Trek si garantisce altre ventiquattro ore in cima alla classifica generale del Giro d’Italia femminile con il quarto posto nella Sabbioneta-Toano di 113 chilometri vinta da Niamh Fisher-Black (SD Worx-Protime). Grazie agli abbuoni, Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) le recupera sei secondi, ma l’azzurra rimane comunque in testa con 13” di vantaggio sulla campionessa del mondo in carica

“Oggi una giornata difficile, il caldo ha contribuito parecchio – afferma Longo Borghini ai microfoni di Eurosport al termine della frazione – La salita, come avevamo detto, era abbastanza tranquilla fino almeno alle ultime tre curve in cui è diventata più tosta“.

Era dal 2008, dai tempi di Fabiana Luperini, che un’italiana non vestiva per tre giorni di fila la maglia rosa. Ed Elisa sa di aver fatto qualcosa di importante: “Speciale per me, devo ringraziare tutta la mia squadra che mi ha coperto e mi ha protetto per tutta la giornata, aiutandomi per tutta la salita. Abbiamo provato a spingere e ad andare più forte con Gaia Realini, ma nella volatina Labous e Kopecki erano più veloci di me. Chapeau a Fisher-Black per aver vinto la corsa“.

Il pensiero va subito alla frazione di domani, la Imola-Urbino, con un’altra chiusura in salita: “Sarà un’altra giornata molto calda, dovremo adattarci ancora a queste condizioni, penso che ogni giorno possiamo guadagnare qualcosa dal punto di vista della forma. Siamo forti, la squadra è forte e continuiamo su questa strada“.