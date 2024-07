Giro d’Italia femminile 2024, tappa di oggi (14 luglio): percorso, orari, tv. Showdown tra Longo Borghini e Kopecky a l’Aquila

Si decide tutto oggi al Giro d’Italia femminile 2024. La lotta tra Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) e Lotte Kopecky (SD Worx) è ancora apertissima, con le due divise da un solo secondo. E la frazione tra Pescara e L’Aquila sarà fondamentale per capire cui sarà la vincitrice finale.

PERCORSO

Prima parte tutta in salita andando sempre in leggera salita, fino ad arrivare attorno al quarantesimo chilometro a Forca di Penne. Discesa e arriva poi l’ultimo GPM del Giro, quello di Castel del Monte (13,7 km al 4,7%) ascesa piuttosto regolare con una punta dell’11% nel finale. Poi tanti saliscendi fino al finale, in leggera salita.

ALTIMETRIA

FAVORITE

Con la maglia rosa ancora sul piatto, aspettiamoci scintille da parte delle due contendenti alla vittoria finale, Elisa Longo Borghini e Lotte Kopecky. La belga andrà sicuramente all’attacco per prendersi definitivamente la maglia. Ma si potrebbe anche lasciare spazio a qualcuna più lontana nella generale, come una Neve Bradbury in formissima o una Cecile Uttrup Ludwig che potrebbe avere margine.

PROGRAMMA OTTAVA TAPPA GIRO D’ITALIA FEMMINILE 2024

Pescara-L’Aquila (117 km)

Orario di partenza: 10.50

Orario di arrivo: 14.15-14.46

GIRO D’ITALIA FEMMINILE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai Sport HD dalle 12.40, dalle 14.05 su Rai2

Diretta streaming: Rai Play dalle 12.50, Discovery Plus, eurosport.it dalle 12.50

Diretta testuale: OA Sport