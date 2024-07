Giro d’Italia femminile 2024, tappa di oggi (13 luglio): percorso, orari, tv. C’è il durissimo Blockhaus

Frazione a cinque stelle al Giro d’Italia femminile 2024. C’era grande attesa per la giornata odierna con la Lanciano-Blockhaus che potrebbe decidere la classifica generale. Andiamo a scoprire la tappa nel dettaglio con percorso, altimetria, favorite, programma e palinsesto tv.

PERCORSO

Primi 57 chilometri molto mossi, senza un metro di pianura, ma il vero spettacolo inizierà subito dopo: prima il Passo Lanciano, con 11,2 chilometri all’8,6%, poi l’interminabile arrivo in vetta sul Blockhaus: sono 16,3 chilometri all’8% per arrivare ai 1664 metri della salita finale.

ALTIMETRIA

FAVORITE

È sicuramente la battaglia decisiva per la Maglia Rosa. Fino ad ora non l’ha mai tolta dalle spalle Elisa Longo Borghini che oggi dovrà difendersi in una frazione durissima: con lei anche Gaia Realini che potrebbe sopperire ad un’eventuale crisi. A lanciare lo scontro Lotte Kopecky, distante soli 3”: la campionessa del mondo belga però potrebbe fare tantissima fatica nella giornata odierna. Ecco che potrebbe venire fuori una scalatrice pura come Juliette Labous. Da non sottovalutare neanche Cecilie Ludwig, Niamh Fisher-Black e Antonia Niedermaier.

PROGRAMMA SETTIMA TAPPA GIRO D’ITALIA FEMMINILE 2024

Settima tappa – Lanciano-Blockhaus (120 chilometri)

Orario partenza ufficiale: 10.40

Orario d’arrivo stimato: 14.30 circa

GIRO D’ITALIA FEMMINILE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai Sport HD dalle 12.50, dalle 14.05 su Rai2

Diretta streaming: Rai Play dalle 12.50, Discovery Plus, eurosport.it dalle 12.50

Diretta testuale: OA Sport