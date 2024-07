Giro d’Italia femminile 2024: Realini e Longo Borghini per il podio, Balsamo vuole tornare al top. Ci sono le azzurre del quartetto

Sarà un Giro d’Italia al femminile molto a tinte azzurre quello che scatterà il 7 luglio da Brescia. Il Bel Paese infatti schiera tutto il suo meglio a disposizione per andare a caccia di tappe e, perché no, anche del sogno Maglia Rosa (manca dal lontanissimo 2008).

La Lidl-Trek è la squadra più attesa in chiave azzurra: infatti sono presenti Elisa Longo Borghini e Gaia Realini, le ultime due italiane andate sul podio al Giro. La campionessa tricolore punta a trovare la condizione giusta verso Parigi, ma sicuramente non si tirerà indietro, la scalatrice abruzzese invece ha tutte le carte in regola per giocarsela in montagna.

Parlando di Giochi Olimpici sempre in casa Lidl c’è Elisa Balsamo, reduce dalla brutta caduta in Spagna e a caccia della forma migliore. Per le volate e, anche guardando a Parigi, ecco Chiara Consonni e Vittoria Guazzini, componenti del quartetto assieme a Martina Alzini (assente invece Martina Fidanza).

Per le tappe possono dire la loro anche Silvia Persico (UAE Team ADQ), convocata da Sangalli per le Olimpiadi, e reduce anche da due top-10 consecutive in classifica generale, e Soraya Paladin (Canyon//SRAM Racing). In crescita Monica Trinca Colonel (Bepink – Bongioanni), Eleonora Ciabocco (Team dsm-firmenich PostNL) e Giada Borghesi (Human Powered Health).