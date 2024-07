Giro d’Austria 2024, cancellata l’ultima tappa dopo la morte di André Drege

Una presa di posizione inevitabile e perfettamente comprensibile. Non andrà in scena quest’oggi l’ultima tappa dell’edizione 2024 del Giro d’Austria. Una decisione che è conseguenza del tragico incidente di ieri sulla discesa del Groβglockner che è costato la vita al norvegese André Drege. Gli organizzatori, in accordo con i familiari e la squadra (Team Coop – Repsol), hanno optato per una sorta di passerella in cui il plotone renderà omaggio al povero André.

“La tappa finale del 73° Giro d’Austria non si correrà a causa del tragico decesso occorso durante la tappa di Glockner. Il gruppo e l’intero mondo del ciclismo sono sotto shock. Come richiesto dalla famiglia e dalla squadra di Andre Dregé, si terrà una passerella di cordoglio fino a Patscherkofel“, il comunicato degli organizzatori.

“D’accordo con i direttori sportivi e i corridori, abbiamo deciso di non correre la tappa di oggi ma al suo posto di organizzare una passerella di cordoglio neutralizzata in memoria di André Drege. Questa passerella è il desiderio del padre di André, dei suoi compagni di squadra e di tutta la sua formazione. Darà all’intera famiglia del ciclismo l’opportunità di accettare quello che è successo e di onorare la memoria di André. Tutti noi siamo devastati da questo tragico incidente e le nostre preghiere sono per la famiglia di André, per chi gli voleva bene e per la sua squadra Coop-Repsol, in questo momento estremamente difficile“, ha dichiarato il Direttore della corsa, Thomas Pupp.

Di conseguenza, Diego Ulissi (UAE Team Emirates) chiuderà davanti a tutti nella classifica generale, a precedere i due alfieri della Ineos Grenadiers Brandon Rivera e Magnus Sheffield.