Giovanni Malagò dopo il trionfo della spada: “Ci siamo presi quello che era nostro”

Dopo tante delusioni nella scherma è arrivata finalmente la medaglia d’oro. La squadra italiana di spada femminile è campionessa olimpica a Parigi, battendo a casa loro la Francia all’ultima stoccata.

Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Mara Navarria hanno zittito tutto il palazzetto e sono riuscite a conquistare un trionfo magnifico, che esalta ovviamente il Bel Paese.

L’intervento del presidente del CONI Giovanni Malagò subito dopo la gara: “Siamo commossi, siamo tanto riconoscenti a queste ragazze, in un clima ostile, con il tifo da stadio di quelli accesi per le avversarie. Loro contro tutto e contro tutti hanno avuto una grandissima testa. Tanti anni di sacrifici per queste ragazze, anche Mara, una mamma meravigliosa, un percorso che viene dal passato. Una meglio delle altre, dobbiamo fare i complimenti anche al commissario tecnico. Siamo felici perché oggi ci siamo andati a riprendere qualcosa che meritavamo nei giorni passati”.

È arrivato il riscatto dopo le delusioni dei giorni passati: “Abbiamo parlato a lungo nelle ore passate, quello che dovevo dire l’ho detto, per tutelare i nostri atleti. Chi conosce lo sport lo sa che ci sono queste dinamiche, è il bello e il triste dello sport, ci sono compensazioni e destino. La morale è questa, oggi altre tre medaglie fantastiche, quella delle ragazze della ginnastica magnifiche, monumentale Greg Paltrinieri”.