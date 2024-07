Giovanni Caserta, Olimpiadi Parigi 2024 nuoto: scheda e giorni di gara

Giovanni Caserta parteciperà per la prima volta in carriera ai Giochi Olimpici. Facente parte del gruppo di velocisti allenato da Claudio Rossetto, l’atleta sarà parte integrante della 4×200 stile libero maschile nella rassegna a Cinque Cerchi. Una presenza frutto dei costanti miglioramenti cronometrici, che l’hanno portato a nuotare in questa stagione il tempo di 1:46.88 negli Assoluti primaverili a Riccione. Nel proprio percorso agonistico vanta un bronzo nei 200 stile libero e un argento nella staffetta 4×200 sl alle Universiadi del 2023 a Chengdu (Cina). Il suo obiettivo è quello di disputare la Finale con la 4x200sl tricolore.

Nome: Giovanni

Cognome: Caserta

Luogo e data di nascita: Catanzaro, 17 gennaio 2002

Sport e disciplina: nuoto (4×200 sl)

Quando gareggia: martedì 30 luglio (batterie), martedì 30 luglio (finale)