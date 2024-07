Ginnastica ritmica, le convocate dell’Italia per le Olimpiadi di Parigi 2024: definite le 7 azzurre in gara ai Giochi

Sciolte le riserve anche per la ginnastica ritmica: sono stati infatti diramati i nomi delle sette convocate dell’Italia per le Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre saranno in gara sia nel concorso generale individuale con due atlete, che in quello a squadre con il quintetto.

Tutte le gare dei Giochi Olimpici si disputeranno alla “Porte de la Chapelle Arena”: la finale del concorso generale individuale è in programma venerdì 9 agosto (14.30-17.00), mentre quella a squadre è prevista sabato 10 agosto (14:00-15.45).

Per l’Italia saranno in gara a titolo individuale Sofia Raffaeli, vicecampionessa mondiale ed europea in carica, e Milena Baldassarri, mentre nella prova a squadre il quintetto delle Farfalle sarà composto da Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris.