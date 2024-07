Ginnastica artistica, Olimpiadi Parigi 2024: le convocate di tutte le Nazionali. C’è l’Italia con la squadra

Le Olimpiadi di Parigi 2024 andranno in scena dal 26 giugno all’11 agosto e la ginnastica artistica sarà uno degli sport di classe A, quelli ritenuti di maggiore interesse per il pubblico al pari di atletica leggera e nuoto. All’evento parteciperanno 12 squadre da cinque elementi ciascuno, che lotteranno per il titolo nel team event, ovvero la gara che premia la qualità e la profondità del movimento ginnico di un intero Paese.

L’Italia sarà presente con la squadra e andrà a caccia di un risultato di lusso: la medaglia nel team event è un obiettivo concreto per Alice D’Amato, Manila Esposito, Angela Andreoli, Elisa Iorio, Giorgia Villa. Le azzurre sfideranno gli USA di Simone Biles, il Brasile di Rebeca Andrade e Flavia Saraiva, la Cina di Qiu e Zhang, la Francia di Melanie De Jesus Dos Santos, la Gran Bretagna priva delle gemelle Gadirova ma con Rebecca Downie, il sempre arcigno Giappone, il Canada di Ellie Black.

Simone Biles si presenta per conquistare cinque medaglie d’oro e sarà senza dubbio una delle grandi stelle dell’intera rassegna a cinque cerchi. La statunitense punterà a trascinare gli USA e poi a dominare il concorso generale individuale, il volteggio, la trave e il corpo libero. La sua avversaria di maggiore spessore sembra essere Rebeca Andrade, ma attenzione anche alle sue compagne di squadra Sunisa Lee (vincitrice sul giro completo tre anni fa) e Jade Carey (Campionessa Olimpica al corpo libero).

Tra le individualiste spiccano due nomi di grandissimo rango come la belga Nina Derwael e l’algerina Kayla Nemour (grandissima favorita sugli staggi). Di seguito tutte le convocate di ginnastica artistica femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024.

CONVOCATE GINNASTICA ARTISTICA OLIMPIADI PARIGI 2024

SQUADRE

Australia: Emma Nedov, Kate McDonald, Ruby Pass, Breanna Schott, Emily Whitehead.

Brasile: Jade Barbosa, Rebeca Andrade, Lorrane Oliveira, Flavia Saraiva, Julia Soares.

Canada: Ava Stewart, Aurelie Tran, Elsabeth Black, Cassandra Lee, Shallon Olsen.

Cina: Yaqin Zhou, Yushan Ou, Qiyuan Qiu, Yihan Zhang, Huan Luo.

Corea del Sud: Dohyun Eom, Dayeong Lee, Yunseo Lee, Solyi Shin, Seojeong Yeo.

Francia: Coline Devillard, Morgane Osyssek-Reimer, Ming van Eijken, Marine Boyer, Melanie de Jesus Dos Santos.

Giappone: Haruka Nakamura, Shoko Miyata, Rina Kishi, Mana Okamura, Kohane Ushioku.

Gran Bretagna: Georgia-Mae Fenton, Abigail Martin, Alice Kinsella, Rebecca Downie, Ruby Evans

Italia: Giorgia Villa, Alice D’Amato, Manila Esposito, Angela Andreoli, Elisa Iorio.

Paesi Bassi: Vera van Paol, Lieke Wevers, Sanne Wevers, Naomi Visser, Sanna Veerman.

Romania: Lilia Cosman, Sabrina Maneca-Voinea, Amalia Ghigoarta, Andreea Preda, Ana Barbosu.

USA: Jade Carey, Jordan Chiles, Simone Biles, Sunisa Lee, Hezly Rivera.

INDIVIDUALISTE

Chang Ok An (Corea del Nord)

Sona Artamonova (Repubblica Ceca)

Csenge Maria Bacskay (Ungheria)

Lena Bickel (Svizzera)

Luisa Blanco (Colombia)

Maellyse Brassart (Belgio)

Georgia-Rose Brown (Nuova Zelanda)

Lynnzee Brown (Haiti)

Laura Casabuena (Spagna)

Bettina Lili Czifra (Ungheria)

Nina Derwael (Belgio)

Natalia Escalera (Messico)

Aleah Finnegan (Filippine)

Valentina Georgieva (Bulgaria)

Hillary Heron (Panama)

Lucija Hribar (Slovenia)

Rifda Irfanaluthfi (Indonesia)

Helen Kevric (Germania)

Zsofia Kovacs (Ungheria)

Anna Lashchevska (Ucraina)

Jana Mahmoud (Egitto)

Emma Malabuyo (Filippine)

Filipa Martins (Portogallo)

Charlize Moerz (Austria)

Alexa Moreno (Messico)

Kaylia Nemour (Algeria)

Ana Perez (Spagna)

Alba Petisco (Spagna)

Lihie Raz (Israele)

Caitlin Rooskrantz (Sudafrica)

Levi Ruivivar (Filippine)

Ahtziri Sandoval (Messico)

Pauline Schaefer-Betz (Germania)

Hua-Tien Ting (Cina Taipei)

Sarah Voss (Germania)