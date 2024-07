Ginnastica artistica, Olimpiadi Parigi 2024: i convocati di tutte le Nazionali. C’è l’Italia con la squadra

Le Olimpiadi di Parigi 2024 andranno in scena dal 26 giugno all’11 agosto e la ginnastica artistica sarà uno degli sport di classe A, quelli ritenuti di maggiore interesse per il pubblico al pari di atletica leggera e nuoto. All’evento parteciperanno 12 squadre da cinque elementi ciascuno, che lotteranno per il titolo nel team event, ovvero la gara che premia la qualità e la profondità del movimento ginnico di un intero Paese.

L’Italia si giocherà tutte le sue carte con il quintetto: Carlo Macchini, Yumin Abbadini, Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati saranno tra gli outsider e proveranno a sorprendere grandi corazzate come Cina, Giappone, Ucraina, Gran Bretagna, USA. Macchini è la carta migliore da medaglia sul fronte individuale visto che può provarci alla sbarra, ma attenzione anche al corpo libero di Nicola Bartolini e al concorso generale di Yumin Abbadini dopo il podio agli Europei.

Tra gli individualisti figurano grandi specialisti come i fratelli armeni Davtyan, l’israeliano Artem Dolgopyat (Campione Olimpico al corpo libero), il cipriota Marios Georgiou (Campione d’Europa all-around), l’irlandese Rhys McClenaghan (Campione del Mondo al cavallo), il greco Eleftherios Petrounias (vincitore di tutto agli anelli), il croato Tin Srbic (già iridato alla sbarra). Di seguito tutti i convocati della ginnastica artistica maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024.

CONVOCATI GINNASTICA ARTISTICA OLIMPIADI PARIGI 2024

SQUADRE

Canada: William Emard, Samuel Zakutney, Zachary Clay, Rene Cournoyer, Felix Dolci.

Cina: Boheng Zhang, Jingyuan Zou, Yang Liu, Wei Sun, Ruoteng Xiao.

Germania: Andreas Toba, Nils Dunkel, Pascal Brendel, Timo Eder, Lukas Dauser.

Giappone: Takaaki Sugino, Wataru Tanigawa, Daiki Hashimoto, Shinnosuke Oka, Kazuma Kaya.

Gran Bretagna: Max Whitlock, Joe Fraser, Harry Hepworth, Jake Jarman, Luke Whitehouse.

Italia: Carlo Macchini, Yumin Abbadini, Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati.

Paesi Bassi: Frank Rijken, Martijn de Veer, Jermain Gruenberg, Loran de Munck, Casimir Schmidt.

Spagna: Nestor Abad, Joel Plata, Thierno Diallo, Nicolau Mir, Rayderley Zapata.

Svizzera: Luca Giubellini, Matteo Giubellini, Florian Langenegger, Noe Seifert, Taha Serhani.

Turchia: Ahmet Onder, Adem Asil, Emre Dodanli, Ferhat Arican, Ibrahim Colak.

Ucraina: Illia Kovtun, Oleg Verniaiev, Nazar Chepurnyi, Radomyr Stelmakh, Igor Radivilov.

USA: Frederick Richard, Paul Juda, Stephen Nedoroscik, Brody Malone, Asher Hong.

INDIVIDUALISTI

Rasuljon Abdurakhimov (Uzbekistan)

Ahmad Abu Al Soud (Giordania)

Samir Ait Said (Francia)

Abdulla Azimov (Uzbekistan)

Angel Barajas (Colombia)

Aurei Benovic (Croazia)

Glen Cuyle (Belgio)

Artur Davtyan (Armenia)

Vahagn Davtyan (Armenia)

Artem Dolgopyat (Israele)

Khabibullo Ergashev (Uzbekistan)

Marios Georgiou (Cipro)

Milad Karimi (Kazakhstan)

Hansol Kim (Corea del Sud)

Noah Kuavita (Belgio)

Nariman Kurbanov (Kazakhstan)

Junho Lee (Corea del Sud)

Arthur Mariano (Brasile)

Rhys McClenaghan (Irlanda)

Krisztofer Meszaros (Ungheria)

Omar Mohamed (Egitto)

Jesse Moore (Australia)

Andrei Muntean (Romania)

Lais Najjar (Siria)

Audrys Nin Reyes (Repubblica Dominicana)

Mahdi Olfati (Iran)

Kevin Penev (Bulgaria)

Eleftherios Petrounias (Grecia)

Sunghyun Ryu (Corea del Sud)

Wai Hung Shek (Hong Kong)

Diogo Soares (Brasile)

Tin Srbic (Croazia)

Chia Hung Tang (Cina Taipei)

Robert Tvorogal (Lituania)

Luka van den Keybus (Belgio)

Carlos Yulo (Filippine)