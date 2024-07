Ginnastica artistica, calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024: orari, tv, streaming

La ginnastica artistica sarà protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024, che andranno in scena da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto. La Polvere di Magnesio è uno degli sport di classe A insieme ad atletica leggera e nuoto, ovvero una delle discipline ritenute più importanti in assoluto ai Giochi. Le competizioni riservate ai grandi attrezzi si consumano solitamente nei primi dieci giorni di gara e si assegneranno ben quattordici titoli (otto maschili e sei femminile), per un totale di ben 42 medaglie.

L’Italia ha tutte le carte in regola per ben figurare: le Fate possono puntare alla medaglia nella gara a squadre, cercando di togliersi soddisfazioni anche a livello individuale con Alice D’Amato, Manila Esposito, Angela Andreoli, Elisa Iorio, Giorgia Villa; i Moschettieri ci possono provare nel team event e poi a fare saltare il banco in qualche specialità con Carlo Macchini, Nicola Bartolini, Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati. Simone Biles sarà la donna più attesa dell’intera competizione.

Si incomincia con sabato 27 luglio con le qualificazioni maschili e si proseguirà domenica 28 luglio con le qualificazioni femminili. A quel punto spazio alle finali della gara a squadre: gli uomini il 29 luglio, le donne il 30 luglio. A seguire i due atti conclusivi del concorso generale individuale: maschile il 31 luglio, femminile il 1° agosto. Un giorno di pausa prima di buttarsi verso le finali di specialità: 3 agosto per corpo libero maschile, volteggio femminile, cavallo; 4 agosto per anelli, parallele asimmetriche, volteggio maschile; 5 agosto per parallele pari, trave, sbarra, corpo libero femminile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato alla ginnastica artistica), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GINNASTICA ARTISTICA OLIMPIADI PARIGI 2024

Sabato 27 luglio

11.00 Qualificazioni maschili, prima suddivisione

15.30 Qualificazioni maschili, seconda suddivisione

20.00 Qualificazioni maschili, terza suddivisione

Domenica 28 luglio

09.30 Qualificazioni femminili, prima suddivisione

11.40 Qualificazioni femminili, seconda suddivisione

14.50 Qualificazioni femminili, terza suddivisione

18.00 Qualificazioni femminili, quarta suddivisione

21.10 Qualificazioni femminili, quinta suddivisione

Lunedì 29 luglio

17.30 Gara a squadre maschile, finale

Martedì 30 luglio

18.15 Gara a squadre femminile, finale

Mercoledì 31 luglio

17.30 Concorso generale individuale maschile, finale

Giovedì 1° agosto

18.15 Concorso generale individuale femminile, finale

Sabato 3 agosto

15.30 Finali di specialità, corpo libero maschile

16.20 Finali di specialità, volteggio femminile

17.10 Finali di specialità, cavallo con maniglie

Domenica 4 agosto

15.00 Finali di specialità, anelli

15.40 Finali di specialità, parallele asimmetriche

16.25 Finali di specialità, volteggio maschile

Lunedì 5 agosto

11.45 Finali di specialità, parallele pari

12.36 Finali di specialità, trave

13.31 Finali di specialità, sbarra

14.20 Finali di specialità, corpo libero femminile

COME VEDERE LE OLIMPIADI DI PARIGI 2024 IN TV E STREAMING

IN TV PER GLI ABBONATI: L’OFFERTA DI EUROSPORT E SKY

I Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K.

IN TV GRATIS E IN CHIARO: LA PROPOSTA DELLA RAI

La Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2 e RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

IN STREAMING PER GLI ABBONATI: DISCOVERY+, SKY GO, NOW, DAZN

Su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

IN STREAMING GRATIS: LA COPERTURA DELLA RAI

Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.