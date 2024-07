Gianmarco Tamberi, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

Il capitano Gianmarco Tamberi arriva a Parigi con una valigia di incognite visto che quest’anno ha gareggiato pochissimo ma quanto è bastato per vincere un Europeo e stabilire la miglior misura mondiale stagionale. L’infortunio muscolare che gli ha impedito di gareggiare in dirittura d’arrivo potrebbe creargli qualche problema ma Gimbo ha abituato tutti a rinascite repentine e travolgenti e il sogno di ripetersi a tre anni di distanza non è ancora svanito. Gli avversari non mancano ma carattere e classe nemmeno: Vuole essere protagonista assoluto, ancora una volta, il campione olimpico di Tokyo, e può riuscirci.

Nome: Gianmarco

Cognome: Tamberi

Luogo e data di nascita: Civitanova Marche (MC) 1/6/1992

Sport e disciplina: atletica, salto in alto

Quando gareggia: 7/10 agosto (salto in alto)