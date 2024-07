Gianmarco Tamberi è pronto per Parigi: “Oggi ultimo allenamento ad Ancona, domani si parte”

Gianmarco Tamberi, portabandiera dell’Italia (in coppia con la fiorettista Arianna Errigo) in occasione della Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, sembra essersi messo ormai alle spalle il recente contrattempo fisico ed è pronto a partire per quella che sarà molto probabilmente la sua ultima avventura della carriera in una rassegna a cinque cerchi.

Gimbo, detentore in questo momento del titolo europeo, mondiale e olimpico, sarà uno dei favoriti principali per la medaglia d’oro nel salto in alto nonostante il recente infortunio al bicipite femorale che lo ha costretto a modificare il suo percorso di avvicinamento verso le Olimpiadi, rinunciando alla Diamond League di Montecarlo e ad altre gare inizialmente previste.

“364 giorni passati a sognare quel momento. 364 giorni per costruire il mio momento. Tra le mille paure, le forti pressioni e l’ansia di non sentirsi mai abbastanza pronto. Tra la voglia di stupirmi e stupire tutti quanti. Vorrei che quel giorno rimanesse impresso nella storia della mia vita come uno dei momenti più intensi e belli di sempre. Oggi ultimo allenamento ad Ancona, domani si parte per l’avventura più importante della mia carriera“, il post pubblicato dal fuoriclasse marchigiano sui social nella serata odierna.