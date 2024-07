Gianluca Pozzatti, Olimpiadi Parigi 2024 triathlon: scheda e giorni di gara

Gianluca Pozzatti è alla seconda partecipazione consecutiva alle Olimpiadi e, così come a Tokyo, disputerà sia la gara individuale che la staffetta mista: in Giappone fu 37° nella prima ed ottavo col quartetto azzurro. Certamente potrà migliorare il risultato nella prova individuale, mentre il potenziale italiano nella gara mista è simile a quello visto in Giappone e confermarsi sarebbe già un ottimo risultato. Pozzatti lo scorso anno è stato ottavo ai Giochi Europei di Cracovia (dove fu sesto in staffetta).

Nome: Gianluca

Cognome: Pozzatti

Luogo e data di nascita: Trento, 22/07/1993

Sport e disciplina: Triathlon, individuale maschile e staffetta mista

Quando gareggia: Individuale maschile 30 luglio ore 08.00, staffetta mista 5 agosto ore 08.00