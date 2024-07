Giancarla Trevisan, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

Giancarla Trevisan è l’americana d’Italia. I nonni, uno di San Vito al Tagliamento (Friuli) e l’altra di Lucca (Toscana), si trasferiscono a Des Moines (Iowa) e la famiglia cresce negli States, trasferendosi a Laguna Beach dove Giancarla muove i primi passi anche come atleta. Con la staffetta azzurra ha vinto un World Relay con la 4×400 mista, ha disputato la finale mondiale con la 4×400 donne a Budapest ed è stata quarta all’Europeo di Roma. Mai fuori giri e sempre combattiva in staffetta, preziosa per puntare in alto per entrambe le squadre azzurre.

Nome: Giancarla

Cognome: Trevisan

Luogo e data di nascita: Laguna Niguel (USA) il 17/2/1993

Sport e disciplina: : atletica, 4×400 donne e 4×400 mista

Quando gareggia: 2/3 agosto (4×400 mista), 9/10 agosto (4×400 donne)