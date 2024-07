Giacomo Carini, Olimpiadi Parigi 2024 nuoto: scheda e giorni di gara

Giacomo Carini prende parte per la seconda volta in carriera alle Olimpiadi. Dopo l’esperienza di Tokyo, lo specialista dei 200 farfalla uomini si avvicina a questa rassegna a Cinque Cerchi di Parigi con l’ambizione di conquistare l’approdo alla Finale delle quattro vasche del delfino. Quarto negli Europei 2022 a Roma, si è spinto fino alle semifinali della specialità citata nei Mondiali 2022 a Budapest e nei Giochi in Giappone. Il tempo di 1:54.34 al Trofeo Settecolli 2024 gli ha permesso di ottenere la qualificazione alla competizione olimpica, nonché di essere parte della top-5 del ranking mondiale stagionale (5° crono).

Nome: Giacomo

Cognome: Carini

Luogo e data di nascita: Piacenza, 2 luglio 1997

Sport e disciplina: nuoto (200 farfalla)

Quando gareggia: martedì 30 luglio (batterie), martedì 30 luglio (semifinale), mercoledì 31 luglio (finale)